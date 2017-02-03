Битва маркетологов прошла (почти) без жертв

1 февраля 2017 года может войти в историю Тюмени как день маркетологов. Старшее поколение с самого утра проектировало информационную политику Тюменской области в компании директора регионального департамента по связям с общественностью, коммуникациям и молодежной политике Павла Белявского. Увы, но все проектанты дали обязательство о неразглашении, поэтому содержание мероприятия осталось тайной за семью печатями.

В то же время более молодым и горячим не свойственно тратить время на какие-то долгосрочные программы и стратегии, выражение "в 40 лет жизнь только начинается" им непонятно в принципе. Молодежь хочет менять мир, желательно вчера. Чем и занялись вечером того же дня начинающие тюменские специалисты по массовым коммуникациям Юлия Королева и Игорь Самойлик. Так уж получилось, что желание изменить мир пришло к ним одновременно, поэтому их мероприятия проходили в одно и то же время в разных местах города.

Юлия, желающая вывести на новый уровень тюменские СМИ, пришла к Марии Ковтун на "СлонСобирает", чтобы убедить присутствующих в реальной возможности стать героями масс-медиа. Игорь решил встряхнуть тюменский бизнес с помощью приемчиков из арсенала политтехнологий (что само по себе достаточно жестоко, если честно), устроив битву интеллектов с маркетологами ресторана "Vintage". Тот факт, что мероприятия совпали по времени, стал поводом для неплохой разминки и для тюменских СМИ, и для маркетологов. Голосование на NewsProm.ru по вопросу о том, куда идти, закончилось с небольшим перевесом (21 на 18) в пользу "Слона". Чтобы проявить толерантность, мы отправились на оба мероприятия.

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"СлонСобирает" - 1

Пиар в местных, а если повезет - и федеральных СМИ интересен не только специалистам солидных компаний, но и бизнесменам с приставкой микро-. Наверное, поэтому в обсуждении темы участвовали около полусотни человек.

Первой о том, как правильно попасть в массмедиа, да еще и собрать приличный трафик, рассказала директор PR-агентства "Идол" Юлия Королева. Одно из последних личных достижений девушки - четыре бесплатных публикации о ней, в том числе откровенное интервью, вызвавшее резонанс на просторах Facebook. Судя по всему, с тем интервью спикер знала, на что шла:

Вы должны изначально понимать, какую проблему хотите решить публикацией. Как только вы заявляетесь в СМИ - все, вы в зоне поражения. Нужно быть готовым абсолютно ко всему.

Далее последовали практические советы по общению с прессой, подготовке необходимой информации, а также написанию пресс-релизов. Суть примерно в следующем: можете попробовать и сами, но лучше обратиться к специалистам. Они за неумеренную плату организуют желаемую PR-компанию, исходя от потребностей и аудитории. Слоган агентства "Как пропиаришься, так и проживешь" можно считать и пост-релизом к выступлению Королевой. Богом пиара в 2016 году, по мнению Юлии, можно смело назвать Олега Тинькова, который опубликовал в Инстаграме фотографию сотрудницы своего банка с комментарием "дура нахлобучила корону".

Представитель "Сибинформбюро" Артем Кушнир очень озадачил первым слайдом. Но, выдержав положенную паузу, все же сообщил, как стать любимцем СМИ и аудитории, ни платя при этом ни копейки никому (кроме пиарщиков). Прежде всего, надо удовлетворить потребности журналистов в информации. Не секрет, что новостная повестка в Тюмени не всегда интересна широкой публике. Поэтому журналисту приходится сильно побегать, чтобы сделать стоящий материал; новым "говорящим головам", новым темам он будет, несомненно, рад. И здесь задача желающего бесплатно попасть в теле-, радиоэфир и издания - оперативно отреагировать на призыв к общению.

Хотя есть и альтернативные варианты. Пример тюменского самопиара в этом сегменте - Игорь Ракша с неисчерпаемым запасом всевозможных инициатив. Впрочем, не отстает и его коллега Альбина Селезнева, так удачно выбравшая наряд для церемонии открытия моста, что об этом сообщили почти все федеральные СМИ и лично Иван Ургант.

Статус эксперта в своей отрасли вряд ли даст такой трафик, как предыдущий вариант. Но если удастся интересно и умно изложить мысли по поводу, то внимание СМИ гарантировано (да и на самооценку это влияет положительно). Нетрадиционные способы тоже иногда "выстреливают". Для этого достаточно запечатлеть себя/вывеску заведения/логотип компании на фоне интересного для всех события, которое случилось рядом.

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"Маркетинг-баттл" - 1

Самое время рассказать о том, почему применение политтехнологий к бизнесу - это ничем не оправданная жестокость. Представьте себе, что среди бизнесменов каждые 4-5 лет проводился бы конкурс. Кто его выиграет, получит право продолжать заниматься бизнесом, как и раньше. А кто проиграет, должен будет выйти из игры, до следующего конкурса. Нет, вы, наверное, не поняли, поэтому повторим - совсем выйти из игры до следующего конкурса. А следующий только через 4-5 лет. Жестоко, согласны? А вот политики именно так и живут, от выборов до выборов.

Рестораторы еще не знают, что их ждет.

Естественно, что когда на кону вся карьера, причем периодически, политики борются друг с другом более изощренными методами, чем могут привидеться любому маркетологу в его ночных кошмарах. Поэтому бизнесмены часто не держат удара в столкновении с политикой. Из старых примеров можно вспомнить бизнесменов Владимира Гусинского, Бориса Березовского и Михаила Ходорковского, которые последовательно проиграли Владимиру Путину. Из числа примеров посвежее: чуть более, чем плачевные итоги походов на выборы Михаила Прохорова и Бориса Титова.

Теперь следующий вопрос: как вы думаете, чем заняты люди, которые специализируются на выборах (политтехнологи), в промежутке между оными? Если они победили, то понятно чем: наслаждаются плодами. А если проиграли? По этой причине перетекание политтехнологий в уютненький мир бизнеса предопределено. Так и рождаются "маркетинг-баттлы" и тому подобные явления.

Дебют сражения остался безусловно за Самойликом и примкнувшим к нему Умидом Дарвешовым. Политтехнологический опыт позволил выбрать правильную тактику. Ею оказался партизанский метод Дениса Давыдова, позволивший двести лет назад сокрушить непобедимого Наполеона. Наполеон, говорите? Да, именно так называется известный торт. И, как показали дальнейшие события, кондитерскому изделию в тот вечер предназначалась далеко не последнюю роль.

Оборона, которую держали три барышни из ресторанной федерации "Вкус 72" (Тамара Шаргина, Екатерина Корнеева и Алена Чибисова), получала множество мелких укусов от Самойлика с самых неожиданных сторон. То почему у фирмы неделю не работал сайт, то зачем ссылки на неработающие группы, то b2b, то b2c. Девушки пытались показать, что им тоже известны все те умные слова, которыми жонглировали нападающие, но первый акт закончился с перевесом "независимых маркетологов". Голосование зрителей (9 против 4) намекало на возможность неблагоприятного для рестораторов исхода.

Ведущий мероприятия Сергей Пантелеев сказал, что если так все и закончится, то хозяйка ресторанной федерации уволит своих маркетологов. При этом было видно, что человек не шутит. Собственница "Вкуса 72" Алена Картышкина в это время нервно курила кальян в дальнем темном углу зала.

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"СлонСобирает" - 2

После каждого выступления спикерам можно было задать вопросы. Юлия Королева, предупредив еще в начале выступления, что мозг у нее работает сбивчиво из-за сотрясения, охотно общалась с залом. Но, как показалось некоторым присутствующим, все "фишки" раскрывать не хотела, особенно когда дело касалось цифр. В частности, четкого ответа на вопрос, как вложения в PR (ну, не каждый из предпринимателей готов самостоятельно общаться с журналистами) "отбиваются" в продажах, как это отражается на их увеличении, за какое время - не прозвучало. Хотя девушка и старалась с ходу вычислить какую-то закономерность.

В общем, возникла проблема. И дело тут не в сбивчивой работе мозга, а в расчетах, за которыми при желании можно обратиться в офис "Идола". Артему Кушниру, хоть и выступал он как маркетолог, больше пришлось отвечать на вопросы, связанные с деятельностью журналистов. А также объяснять, почему не всегда, в том числе и за деньги, то или иное СМИ может опубликовать интересующий заказчика материал.

В завершение вечера Мария Ковтун поблагодарила за всех за активность и живую интересную беседу. Судя по отзывам в соцсетях, участникам "CлонСобирает", привыкшим к формату мероприятий, тема и подача материала пришлась по душе. Ну а тем, кто желает больше узнать о Юлии Королеве и Алене Картышкиной, советуем сегодня в 19:30 посмотреть на тюменском канале передачу "Хэштег" с их участием. Возможно, понравится и вам.

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"Маркетинг-баттл" - 2

Продолжение битвы оказалось еще более удручающим для ресторанной федерации. По всем правилам партизанского движения, нападающие предъявили джокера из зала. Им оказался Евгений Валиуллин, очень остро атаковавший девушек на тему вегетарианского меню. Если бы не вмешательство Пантелеева, который признал вегетарианство не имеющим отношения к маркетингу, развязка наступила бы безвременно. По крайней мере, второй акт битвы завершился на 4 минуты раньше. Из-за наэлектризованной донельзя атмосферы ведущий даже забыл устроить очередное промежуточное голосование.

Совершенно случайно корреспонденту NewsProm.ru удалось заснять момент, как перед началом мероприятия Умид Дарвешов договаривался с Евгением о совместных действиях. В награду за согласие Валиуллину дали подержаться за красную кнопку, игравшую роль гонга. Кто бы мог подумать в тот момент, какие коварные планы затевают эти мирно беседующие люди?

Та самая кнопка, перед которой не устоял Евгений Валиуллин.

И все-таки безвыходных ситуаций не бывает. Как известно, женщины сильны своей интуицией. И если Бонапарту не удалось ничего противопоставить партизанам, то в этом виновата Жозефина, которая отказалась ехать с ним в поход в Россию. Наверняка она сориентировалась бы в ситуации и подсказала верное решение. Поскольку жозефин на сцене было три, они интуитивно нащупали слабое место у политтехнолога: задавать умные вопросы про маркетинг - это не мешки ворочать. В контексте ситуации это выглядело так:

Мы тут пашем-пашем целый день, а вы пришли на все готовое и издеваетесь над нами.

Зал очень тонко почувствовал этот посыл, и его симпатии переметнулись к рестораторам. 14 против 4 - таков был вердикт зрителей. Повеселевшая Картышкина, которой дали последнее слово, благородно отвесила реверанс в сторону Самойлика. Сказала, что с ним очень приятно работать, что он очень хорошо пишет пресс-релизы и вообще. Но женская месть красноречивее слов и не менее страшная сила, чем политтехнологи: по завершении мероприятия Игорю как проигравшему пришлось окунуть голову в торт. К сожалению, название торта не объявили. Возможно, это был Наполеон.

Политтехнологии внедряются в бизнес с трудом.

Татьяна Тихонова, Дмитрий Кошелев