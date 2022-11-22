Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" стал третьим в нацпремии Russian Еvent Аwards 2022

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Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" получил третье место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства с населением свыше 100 тысяч человек Национальной премии Russian Еvent Аwards 2022.

Финал прошел 19 ноября в Нижнем Новгороде, в нем было представлено 314 проектов из 55 регионов страны.

Проекты "Ялуторовского острога" отмечены в нескольких номинациях премии. Представленный коллективом МАУК "Арт-Вояж" календарь культурных событий Ялуторовска "Малый город больших людей" признан лучшим муниципальным календарем туристических событий. Форум "На 55 с плюсом!" занял первое место в номинации "Лучшее событие для пожилых людей", а народный праздник "Августовские спасы" - третье место в номинации "Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма". Сам острог назван одним из лучших музейно-выставочных комплексов для проведения турсобытий.