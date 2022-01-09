Самые эффектные небесные явления 2021 года назвала тюменский фотограф

Тюменский фотограф Евгения Пивсаева перечислила для издания "Тюменская область сегодня" самые эффектные и значимые небесные события 2021 года, которые хотя бы частично могли наблюдать в небе жители региона.

Много событий было в сфере запусков космических аппаратов в 2021 году.

- Пролет ракеты "Союз" мы могли наблюдать этим летом в Тюменской области, а точнее инверсионный след ракеты в небе, а именно выходящие газы из двигателей. Было немного видно сгорание первых ступеней, - назвала фотограф.

Летом Евгения также снимала солнечное затмение, его частичную фазу было видно в Тюменской области.

- Около 20% солнечного диска было закрыто. Тем не менее затмение было хорошо видно через фильтры, затемненные стекла или через специальные приборы. Полная фаза затмения в Тюменской области, к сожалению, в нашем регионе была не видна, - поделилась девушка.

Весь год невооруженным глазом на небе тюменцы могли видеть многие планеты: был виден Марс и Венера в вечернем небе. На смену им вышли Юпитер и Сатурн в виде больших ярких точек на небе, которые постепенно поднимались где-то к десяти часам вечера, начиная с сентября. Они становились все ярче и выше, в декабре их очень хорошо было видно и без бинокля или телескопа.

Одним из самых визуально красивых явлений стали серебристые облака, хотя они видны в регионе ежегодно.

- Выглядят такие облака как тусклые, прозрачные, чуть подсвеченные солнцем тучки на небе. Их можно спутать и с обычными облаками. Но самым запоминающимся событием зимой 2021 года стала комета Леонарда, которая приблизилась на минимальное расстояние с Землей 12 декабря. Ее можно было видеть за городом в темном небе и без специального оборудования, - подвела итог девушка.

Для тюменцев 2022 год также готовит большие небесные события. Для этого нужно внимательно вглядываться в небо.