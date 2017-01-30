Тюменских маркетологов раскололо 1 февраля

Тяжелый выбор предстоит сделать тюменским маркетологам в ближайшую среду, 1 февраля. Типография "Артикул" собирает желающих в 18:30 в Доме Печати на тему "Как бесплатно попасть в СМИ". А буквально через полчаса в офисном центре "Gazoil Plaza" начнется битва маркетологов. И каждое мероприятие стоит того, чтобы на него сходить, поэтому придется буквально разрываться между ними. Но обо всем по порядку.

22 января создатель нашумевшего "Оптимистичного бизнес-шоу" Игорь Самойлик разослал журналистам приглашение на пресс-ланч в ресторане "Vintage" с обещанием, что там будет презентовано

скандальное шоу, аналогов которого еще нет в России.

На состоявшемся 25 января пресс-ланче журналистскому сообществу объявили, что перформанс под названием "Маркетинг-баттл" (в переводе это и есть битва маркетологов) будет представлять собой дебаты, где на одной стороне выступят маркетологи какого-либо предприятия, на другой - независимые специалисты, которые должны будут выискать в стратегии предприятия слабые места. Замысел отчасти напоминает телепередачу "Школа злословия" с Татьяной Толстой и Авдотьей Смирновой, выходившую в течение двенадцати лет на каналах "Культура" и НТВ.

Первой решила попасть под огонь критики ресторанная федерация "Вкус 72". В ее ближайших планах - открытие кофейни в Праге. Затея очень рискованная. Напомним, что расстояние от Тюмени до Праги превышает 4 000 км, в то время как от Тюмени до Северного полюса - всего лишь чуть более 3 000 км. Учитывая, что чем дальше находится бизнес, тем сложнее его контролировать, открытие в Чехии выглядит посложнее, чем создание филиала под Полярной звездой. Да и вообще: открытие тюменскими бизнесменами подразделений в столицах, да еще и иностранных, является настолько из ряда вон выходящим событием, что прийти и бросить камень в сторону морально поддержать команду Алены Картышкиной должен каждый настоящий патриот областного центра.

Дебют "Маркетинг-баттла" назначен на 1 февраля, о чем официально сообщено ровно за неделю до события. Всеобщую радость по поводу того, что новое шоу сделает жизнь лучше и веселей, внезапно омрачил комментарий:

А зачем в один день со "Слоном"?

Оказалось, что в тот же самый день с разницей всего в полчаса начнется традиционное мероприятие тюменских маркетологов "СлонСобирает", проводимое руководителем местного филиала типографии "Артикул" Марией Ковтун. Оно было анонсировано 23 января. Мало того, что в пользу посещения "Слона" говорят традиции - участников ждут две изюминки. Во-первых, оно состоится в "новом, модном месте". Место можно увидеть на снимке ниже; правда, по словам Марии, речь идет о другом зале.

Во-вторых, гвоздем встречи у "Слона" будет восходящая звезда тюменского пиара, 23-летняя Юлия Королева. Ее интервью порталу "PRoБизнес72" подняло большой шум в тюменском медийном сообществе. Ставшая после попадания в число постоянных авторов издания "Life" колумнистом №1 Тюмени Марина Солотова дала интервью следующую оценку:

Забираю для своих учеников в качестве антипримера.

Прочие комментаторы были не менее категоричны. Они оказались явно неравнодушны к той бескомпромиссности, с которой юная поклонница Айн Рэнд хочет вывести тюменские СМИ "на новый уровень" (а о чем бы вы мечтали, имея "королевскую" фамилию?). И если хотя бы половина комментаторов придет на встречу с Юлией, вечер получится жарким. В общем, надо отдать должное героине - она умеет создавать ажиотаж. Поэтому заявленной теме "Как бесплатно попасть в СМИ" ее опыт более чем соответствует.

Итак, что же предпочесть? Пока что лидирует "Маркетинг-баттл" - 18 человек отметили в Facebook, что собираются посетить, и 33 интересуются. У "Слона", соответственно, 6 и 18. Но "СлонСобирает" в два раза дешевле. Сложный выбор.

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Евгений Сидоров