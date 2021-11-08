Осилят дорогу идущие вместе

Последние годы ознаменовались запуском более 1,5 тыс. предприятий строительной отрасли. Строительный бизнес набирает обороты с каждым годом. Сейчас для предпринимателей особенно важно наверстывать упущенное. Темпы, которыми идет строительство в регионе, дает право надеяться, что все социально значимые проекты будут введены в эксплуатацию в срок.

На данный момент в Тюменской области возводятся 10 школ и 5 детских садов. Однако построить социальный объект или жилой комплекс недостаточно. Нужно "упаковать" его так, чтобы людям захотелось там находиться, чтобы место стало узнаваемым. Для этого на рынке работают консалтинговые агентства и архитектурные бюро.

Яркой фигурой в этой сфере является Илья Пискулин, директор архитектурно-брендинговой компании DeVision, которая проектирует и упаковывает объекты по всей стране с 2009 года. Название фирмы состоит из двух слов: девелопмент и видение. Одними из важных проектов DeVision являются коттеджный поселок возле Санкт-Петербурга и набережная в Пензе.

Илья Пискулин начал бизнес еще в 2009 году, открыв агентство Love marketing, он сразу занял лидерские позиции в регионе. Шесть лет назад он провел крупный семинар федерального масштаба, а затем переключил свое внимание на ресторанный бизнес, но дело не пошло, признается бизнесмен:

"В 2014 году мы были очень успешным маркетинговым агентством. Я переоценил тогда свои силы, слишком поверив в себя. Я считал себя всемогущим. Мне казалось, что я обречен на успех. Все, к чему я прикасался, превращалось в деньги. И я сделал роковую ошибку: закрыл этот успешный проект и вложился в три проекта в других отраслях. Я решил начать ресторанный бизнес и открыл гриль-бары Колбас Барабас. Вторым проектом был коттеджный поселок, который не обрел известность. И третий проект мы позиционировали как главный в России. Это был семинар Главмаркетинг в столице. Дела пошли плохо повсюду. Семинар и поселок вообще оказались полным провалом".

"В 2017 году мы осознали, что среди наших клиентов очень много застройщиков. Вот тогда и поняли, что для этого нужен отдельный офис со входом и вывеской. Мы объединились с "Этажами" и сделали отдельный бренд — "Этажи Консалтинг". Через полтора года провели ребрендинг, и это не было простым решением. Днем рождения новой компании мы считаем 1 октября 2019 года. На этом перемены закончились".

По словам Ильи Пискулина, за годы предпринимательской деятельности ему неоднократно оказывали помощь по первой просьбе. Всегда можно было положиться на департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области:

"Были периоды, когда совсем не было денег. Это не значит, что мне там давали деньги, но шанс их заработать был всегда. В регионе реально работает инфраструктура поддержки предпринимательства. Но стоит обратить внимание, что государство в этом плане намного активнее, чем сами начинающие предприниматели. Открывая бизнес, мы пообещали, что будем помогать друг другу в сложных ситуациях. Это и помогает развитию бизнеса в регионе. Многие бизнесмены здесь дружат годами, поэтому всегда можно рассчитывать на дружеское плечо. Сейчас многие из них и мои заказчики, и клиенты, и партнеры. Объединение молодых предпринимателей в организованное сообщество — это еще одна ступенька в становлении бизнеса в регионе. Вместе всегда проще".

1tmn.ru

Строительство социально значимых объектов в Тюмени только набирает темп. Крупнейшей тренировочной площадкой в регионе стал открытый недавно Центр спортивной гимнастики. Большие объемы возводимых объектов и серьезная поддержка со стороны властей как бы говорят, что такие талантливые предприниматели, как Илья Пискулин, без работы не останутся.

"Первые три года мы выезжали на моем героизме. Я до потери сознания занимался поиском клиентов. Мои дни пролетали в проектах, аудитах и обучающих семинарах. Я проводил ночи в аэропортах, самолетах, поездах, автомобилях. А сейчас все происходит благодаря грамотной организации труда. Главное — почувствовать переломный момент. Это можно сравнить с автомобилем. Сначала заводишь машину с толкача, а потом прыгаешь в нее, разгоняешься и гонишь по трассе 200 км/ч. Сейчас наш автомобиль едет сам, но не стоит забывать о постоянном его улучшении. При этом останавливать его нельзя, все делается на ходу. Конечно, это не просто. Единицам удается создать что-то масштабное".

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