В Тюмени организовали клуб для самозанятых

Встреча клуба самозанятых пройдет 7 октября в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1). Подобные мероприятия обещат проводить регулярно, чтобы участники встреч могли получать на них новые знания, знакомиться с клиентами, заказчиками и исполнителями.
Клуб самозанятых Тюменской области — это одно из мероприятий в рамках федерального проекта "Поддержка самозанятых граждан". Принять участие могут все жители Тюменской области. На мероприятии всем желающим помогут оформить самозанятость.
О важности клуба самозанятых рассказывает организатор проекта Анастасия Бурцева:
Основная задача проекта — формирование сообщества самозанятых в Тюменской области, которые смогут не только быть в курсе всех новостей, но и найти единомышленников, партнеров, а также развиваться в своем бизнесе. Поэтому, в первую очередь, мы ожидаем увидеть новые лица в нашем клубе, а также познакомиться поближе с деятельностью уже действующих самозанятых.
Зачем идти?
Самозанятые часто интересуются финансовой поддержкой. На открытии генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов сообщит о мерах господдержки и ответит на вопросы участников клуба.
Как найти клиентов в интернете, расскажет директор агентства "Решение маркетинг" Макар Брельгин.
Самозанятым предложат сформировать карточки о себе и о своем деле. Они смогут использовать эту информацию для формирования уникального торгового предложения.
Для всех гостей мероприятия пройдет квиз "Я сам знаю", ключевыми станут вопросы о финансах, маркетинге и продажам. По итогам про победителя будет опубликован пост в социальных сетях "Мой бизнес".
В завершение вечери — квартирник, танцы и свободное общение для участников мероприятия.
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На мероприятии самозанятые смогут представить свои товары и услуги. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию в Telegram-чате.
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