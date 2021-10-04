В Тюмени организовали клуб для самозанятых

Фото предоставлено реготделением "Опоры России"

Встреча клуба самозанятых пройдет 7 октября в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1). Подобные мероприятия обещат проводить регулярно, чтобы участники встреч могли получать на них новые знания, знакомиться с клиентами, заказчиками и исполнителями.

Клуб самозанятых Тюменской области — это одно из мероприятий в рамках федерального проекта "Поддержка самозанятых граждан". Принять участие могут все жители Тюменской области. На мероприятии всем желающим помогут оформить самозанятость.

О важности клуба самозанятых рассказывает организатор проекта Анастасия Бурцева:

Основная задача проекта — формирование сообщества самозанятых в Тюменской области, которые смогут не только быть в курсе всех новостей, но и найти единомышленников, партнеров, а также развиваться в своем бизнесе. Поэтому, в первую очередь, мы ожидаем увидеть новые лица в нашем клубе, а также познакомиться поближе с деятельностью уже действующих самозанятых.

Зачем идти?

Самозанятые часто интересуются финансовой поддержкой. На открытии генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов сообщит о мерах господдержки и ответит на вопросы участников клуба.

Как найти клиентов в интернете, расскажет директор агентства "Решение маркетинг" Макар Брельгин.

Самозанятым предложат сформировать карточки о себе и о своем деле. Они смогут использовать эту информацию для формирования уникального торгового предложения.

Для всех гостей мероприятия пройдет квиз "Я сам знаю", ключевыми станут вопросы о финансах, маркетинге и продажам. По итогам про победителя будет опубликован пост в социальных сетях "Мой бизнес".

В завершение вечери — квартирник, танцы и свободное общение для участников мероприятия.

Free-sale

На мероприятии самозанятые смогут представить свои товары и услуги. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию в Telegram-чате.