После поверки Генпрокуратуры Wildberries изменила около 20 положений о работе компании

ООО "Вайлдберриз" изменило около 20 положений в правилах пользования торговой онлайн-площадкой после проверки, организованной по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.
В ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей:
- исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее;
- срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем;
- зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств;
- сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара;
-онлайн-площадкой тестируется новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries.
Возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. К ним относятся: низкая доля выкупа покупателем; значительные расстояния транспортировки, а также особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи). При этом гражданин в момент оформления заказа предварительно информируется о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом ему товара.
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