Тюменка сменила сетевой маркетинг на наркотики

29-летнуюю тюменку с 41 пакетиком мефедрона полицейские задержали в районе посёлка Войновки. Полицейским при задержании она рассказала, что имеет высшее образование, на закладках работает около двух месяцев, а до этого пробовала силы в сетевом маркетинге, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Внимание полицейских девушка привлекла, странно гуляя вдоль зеленых насаждений, на вопрос про наличие "запрещенки" ответила утвердительно. В присутствии понятых девушка достала из сумки и карманов пальто 41 полимерный свёрток, облепленные пластилином. Девушка призналась, что успела разложить несколько закладок на территории частного сектора. При помощи служебно-розыскной собаки три тайника-закладки были найдены.

При обыске квартиры подозреваемой правоохранители изъяли электронные весы, упаковочный материал и ещё несколько десятков свёртков с наркотиком. Общее количество изъятых пакетиков с порошком составило 101 штуку.

Задержанная рассказала, что имеет высшее образование, а преступным бизнесом занимается около двух месяцев. До этого пробовала силы в сетевом маркетинге.

Следователи возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков, подозреваемая находится под стражей.