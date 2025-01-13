Тюменские силовики накрыли в Талице производство шоколадных конфет с психотропной начинкой

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Тюменского ЛО МВД России раскрыли в городе Талица Свердловской области производство шоколадных конфет в форме сердец с начинкой из психоделических грибов. По обвинению в незаконном выращивании психотропных растений и производстве и сбыте продукции из них арестованы два подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Злоумышленники арендовали квартиру в городе Талица Свердловской области. В ней выращивали и высушивали грибы, в состав которых входили запрещенные вещества. Для реализации криминального товара наркодельцы открыли онлайн-магазин в одном из мессенджеров. Они смешивали измельченные грибы с шоколадом, отливали из этой массы конфеты, упаковывали в подарочные коробки и продавали",- сообщила Волк.

Отмечается, что арестованные были ранее судимы за совершение аналогичных правонарушений. В ходе обысков обнаружено порядка 400 готовых к продаже конфет, свыше одного килограмма расфасованного нелегального товара, более 300 растущих грибов и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Изъятое направлено на экспертизу.

Дело ведут следователи Тюменского ЛО МВД России на транспорте.