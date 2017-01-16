Известная в Европе ресторатор рассказала об ошибке "Резидента"

Участники "Оптимистичного бизнес-шоу" услышали историю о том, как выглядели первые 10 тысяч часов в ресторанной карьере тюменки Алены Картышкиной, владелицы "Ресторанной федерации "Вкус 72". В целом все было гладко, если не считать испорченного торта и ошибки с рестораном "Резидент".

В 2008 году Малколм Гладуэлл в книге "Гении и аутсайдеры" популяризировал теорию о том, что для достижения уровня мастерства, соразмерного со статусом эксперта мирового класса, требуется 10 тысяч часов практики. Теорию уже успели опровергнуть, однако должны же люди хоть во что-то верить? Тем более, что действительно много примеров людей, которые начинали жизнь с самых невыгодных стартовых позиций, однако затем с помощью силы воли, упорного труда и приложения усилий в одной и той же точке добивались карьерного взлета. Поэтому рассказанная со сцены ресторана "Vintage" история могла выглядеть так:

Катерина одна вырастила дочь, окончила Московский химико-технологический институт и стала директором крупного предприятия. Теперь она сорокалетняя "железная леди", но по-прежнему мечтает о любви. В конце концов, любовь приходит к ней в образе обаятельного слесаря Гоши.

Или нет, иначе:

Когда Габриель едва исполнилось двенадцать, ее с четырьмя родными братьями и сестрами оставил отец; дети были тогда на попечении родственников и провели некоторое время в приюте. В 18 лет она устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Выступала с песнями Ko Ko Ri Ko и Qui qu’a vu Coco, благодаря которым получила свое прозвище - Коко.

Однако один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать. Когда герой истории о том, как можно добиться всего в своей жизни самостоятельно, находится не за тридевять земель - а вот же, на расстоянии вытянутой руки, и вы даже вроде бы давно знакомы, это производит совсем другое впечатление. В случае с Аленой история выглядела так: семье пришлось переехать из города в деревню, и дети вынуждены были с раннего возраста работать. В свои 18 героиня уже возглавляла местный Дом культуры и подрабатывала в коровнике. Затем она оставила деревню (ибо мечтала стать ближе к Европе) и переехала в большой город. Завоевательный поход начался в 90-е с резки салатов на тюменском рынке "Солнечный", затем судьба привела Алену на должность официантки в ресторанный холдинг "Максим".

Затем ..., затем ..., затем ..., затем Картышкина возглавила ресторан "Vintage" (правда, его еще требовалось создать), затем из ресторана вырос холдинг. Затем в 2015 году начался кризис, и инвестор решил забрать свои деньги. Затем Алена заняла у своей знакомой полмиллиона долларов (как и было обещано, в Тюмени действительно есть Ники Форстманны) и выкупила холдинг. Затем она превратила его в полухолдинг, распродав часть предприятий. ...Затем у выступающей спросили, что мотивирует ее к работе, и та ответила, что лучшей психотерапией являются визиты в деревню и созерцание коровника, с которого начиналась карьера Алены.

Однако заявленная тема "Оптимистичного бизнес-шоу" требовала рассказать об ошибках в бизнесе. Такой ошибкой стала церемония открытия ресторана "Резидент" на месте бывшего "Ямала". Клиенты Картышкиной привыкли к тому, что ресторатор ассоциируется у них с дорогими заведениями (сюжет про рынок "Солнечный" ранее нигде публично не озвучивался), в то время как "Резидент" оказался в демократичном формате. В общем, ожидания публики не совпали с увиденным, однако это не столь редкая в бизнесе ошибка, чтобы о ней вообще упоминать. Поэтому в целом выступление гостьи шоу можно охарактеризовать как историю успеха.

Интрига мероприятия заключалась главным образом в том, конвертируются ли успехи приглашаемых предпринимателей в успех самой по себе задумки Игоря Самойлика? Честно говоря, несмотря на избыточность обилие в городе бизнес-мероприятий, предпосылки для успеха шоу есть. Потому что Игорь создал мероприятие в действительно свободной нише. И эта ниша - ...шоу, как и следует из названия. То есть если вам необходимо нано-MBA - то с утра на мастер-завтрак к Антону Язовских. А если следует развлечься - то вечером к Самойлику на огонек. Здесь будут сценарии, роли, упавшая лицом в торт девушка и интересный рассказ - неважно, о чем. Об ошибках ли, достижениях - хороши все темы, кроме скучных.

Скучно абсолютно не было, ибо удалось узнать, по каким признакам Картышкина выявила воровство в баре, готова ли она бросить ресторан ради зарплаты в 800 тысяч рулей в месяц, встретился ли ей в жизни "слесарь Гоша" и какой вопрос она задает сама себе, прежде чем уволить работника. Остается лишь один момент: почему гостья шоу - известная на Старом континенте ресторатор? Потому что ее мечтой в деревне в 18 лет было пробиться в Европу, а теперь дочь героини учится в Карловом университете в Праге, да и открытие кофейни в Чехии не за горами. Уже в наступившем году.

Дмитрий Кошелев