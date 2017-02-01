Битва со слоном неактуальна: маркетологов ждут у Белявского

В битву за аудиторию, развернувшуюся из-за того, что 1 февраля в одно и то же время у тюменских маркетологов назначены два мероприятия в абсолютно разных местах города, вмешалась третья сторона. Ею оказался директор департамента по связям с общественностью, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский. Чиновник пригласил руководителей маркетинговых компаний, отделов и коммуникационных агентств на Большой проектный комитет по развитию информационной политики. Встреча состоится также 1 февраля, но начнется гораздо раньше - в 10 утра. Вопрос в том, когда она закончится?

Серия встреч по поводу областной информационной политики началась ещё 19 января с главных редакторов СМИ и продлилась два дня. Затем заседали общественники. В Татьянин день очередь дошла до рядовых журналистов с примкнувшими к ним видеографами. Встреча затянулась более чем на 4 часа. Причем видеографы оставили столь сильное впечатление, что удостоились приглашения на телепередачу "Хэштег":

Наконец, 26 января заседали пресс-секретари. И вот сегодня, когда тема уже показалась исчерпанной, неожиданно возникли маркетологи. К сожалению для публики, все участники мероприятий дают обязательство о неразглашении. Поэтому содержание встреч остается загадкой. Правда, высокие технологии вроде соцсетей иногда дают пробои в информационном поле. Иначе говоря, те или иные участники встреч посылают в эфир отдельные сигналы. Но общий смысл сообщений восстановлению не поддается. Как выразилась по этому поводу бывший кандидат от Фэйсбука в областную Думу Мария Полякова,

Слушайте, вам пора закрытую группу организовать и назвать ее "Тайная вечеря тюменских СМИ и власти" и не боясь огласки невзначай 👀, продолжать вовсю обсуждение там. А то выходите в эфир как Штирлиц в разведке "утюг-утюг, я керосинка, прием! 48 удлинителей в окне напротив сковородки, Камаз-женщина-таджик, прием!" А потом так, выдохнув: не проговорились? Ффух.... Вроде нет..." И электорат такой с открытыми ртами и недожеванным попкорном переглядывается: о чем это они?....

ВНИМАНИЕ: оригинальные орфография и пунктуация сохранены!!!

Евгений Сидоров