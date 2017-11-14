В Тюмени хотят найти ответ на вопрос, нужна ли бизнесу система продаж

Утром 17 ноября в Тюмени состоится мастер-завтрак "Деловой России" и Института моделирования бизнеса "Мастер". Тема встречи – история о том, как тюменская компания вышла на федеральный рынок всего за год, увеличив обороты в 3,5 раза. Резкий скачок в развитии был обусловлен планомерным внедрением новой системы продаж и обучения персонала.

Интрига планируемого мероприятия состоит в том, что опыт гостя противоречит устоявшимся мнениям об инновациях в бизнесе. Вопросы внедрения новых систем, обучения персонала, тренингов давно стали краеугольными и даже конфликтными для тюменского бизнес-сообщества. Значительная часть предпринимателей постоянно чему-либо учится и что-то внедряет, но при этом не достигает каких-либо серьезных результатов. Другие же уверены в бесполезности системных изменений внутри компании и не внедряют ничего. Тем не менее некоторые из них могут похвастаться определенными успехами. История эксперта мастер-завтрака идет вразрез озвученными стереотипам.

Человек, который развеет мифы о применении бизнес-инноваций на практике – директор КПК "Капитоль Кредит" Ренат Бикбулатов. В сжатые сроки он сумел вывести компанию на федеральный уровень, увеличив кредитный портфель с 30 до 115 млн рублей. Результатов, которых удалось добиться за год, компания не могла достичь предшествующие четыре года.

Мастер-завтрак пройдет 17 ноября, в пятницу, с 9:00 до 10:45 в лобби-баре отеля "Mercure", улица 50 лет Октября, 14. Подробности здесь. Мероприятие будет полезно собственникам и первым лицам бизнеса, предпринимателям, общественным деятелям, а также сотрудникам, отвечающим за маркетинг, продвижение и продажи.

Игорь Самойлик