20 тюменцев, которые нас удивили в 2016 году

Тюмень ждала этого года 430 лет. Потому что 2016-й - год особый, юбилейный. И люди, которые сделали в уходящем году что-то заметное, тоже наверняка особенные. Мы решили вспомнить всех поименно и даже обратились за помощью к пользователям социальной сети Facebook, чтобы никого не забыть. Вот что получилось.

Пять самых-самых

1. Алексей Кунгуров

newsprom.ru

Первое место в неофициальном опросе совершенно неожиданно занял блогер Алексей Кунгуров, осужденный 20 декабря за публичное оправдание терроризма. Почему неожиданно? Потому что до начала года всероссийская известность Алексея резко контрастировала с почти полным отсутствием таковой в Тюмени. Ситуация начала выравниваться только после возбуждения в отношении Кунгурова уголовного дела: пока в общем рейтинге Живого Журнала он спускался с 27-й ступеньки на 127-ю, известность блогера в областной столице возрастала. Вероятнее всего, земляков удивило то, что перипетии жизни Алексея вызвали интерес со стороны множества известных СМИ.

2. Яна Добровольская

chto-proishodit.ru

На втором месте по количеству читательских симпатий оказалась "Мисс Россия-2016" Яна Добровольская. Увы, на конкурсе "Мисс мира" Яна не вошла в топ-20. Что несколько удивляет, ибо быть на мировом пьедестале Добровольской не впервой. Мало кто знает, что в прошлом году она стала чемпионкой Европы и обладательницей серебряных наград на чемпионате мира по танцевальному спорту в составе традиционно представляющего на таких соревнованиях Россию тюменского ансамбля формейшн "Вера". Поэтому не исключено, что в этот раз международным успехам нашей спортсменки и красавицы помешала большая политика. По крайней мере, после того, как город лишился этапа Кубка мира по биатлону в следующем году, начинаешь верить в самые невероятные версии.

3. Артем Хасанов

ni.kprf.ru

Одним из отцов русской электронной демократии можно без преувеличения назвать Артема Хасанова. И по той причине, что он всю сознательную жизнь посвятил информационным технологиям. И по той, что благодаря Артему каждый россиянин теперь знает, что если в стране что не так - надо писать петицию на Change.org. Возможно, сам Хасанов желал большего: стать главным футбольным экспертом России. К сожалению, для этого уже имеется Александр Бубнов.

4. Александр Горбачев

newsprom.ru

Как и его коллега по информационным технологиям Хасанов, Александр Горбачев стал известен благодаря выступлению сборной России на Евро. Только не на футбольном Евро, а на другом - EuroSkills. По результатам которого Александра можно считать одним из шести лучших системных администраторов Старого континента в возрасте не старше 25 лет. Вот как! Это вам не мяч пинать.

5. Вадим Филиппов

www.vsluh.ru

И еще одним представителем ИТ в пятерке самых-самых стал генеральный директор "Объединения когнитивных ассоциативных систем" Вадим Филиппов. Действительно, ему удалось нечто невероятное: "Роснано", которое считается сосредоточением всех пороков и неудач отечественной инновационной системы (достаточно вспомнить "планшет Чубайса"), внезапно сумело заработать на стартапе Филиппова прибыль.

Три айтишника в рейтинге - однако, это тренд... Губернатор Владимир Якушев как раз ездил в октябре в Силиконовую долину и остался под впечатлением. Пора бы теперь американцам нанести к нам ответный визит. Ибо у нас есть возможность не ударить в грязь лицом.

Народные любимцы

6. Игорь Ракша

static.mvd.ru

Сложно сказать, чем так запомнился в уходящем году депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша, что народное голосование вынесло его на третье место. Вряд ли тем, что открыл для мира Яну Добровольскую (о чем все уже забыли). Человек просто был самим собой в этом году, как и раньше. Разумеется, нельзя отрицать, что его аккаунт в соцсетях постепенно превратился в своего рода канал общения между властью и народом. Хочешь изменить повестку заседания Думы - оставь комментарий на странице Игоря. Вероятно, секрет популярности именно в этом.

7. Михаил Мельцер

toptyumen.ru

Руководитель областного альянса социально ориентированных НКО Михаил Мельцер напомнил в этом году героя сказки "Конек-Горбунок", которому пришлось искупаться в горячей воде, кипящем молоке и, наконец, в холодной воде. Дебют альянса год назад выдался очень горячим: организация оказалась между молотом и наковальней. Общественность увидела в альянсе происки власти перед выборами, сама власть - происки оппозиции (тоже перед выборами). Еще более горячий прием встретил активистов коллегии по торговле и общепиту общественного совета города, возглавляемой Михаилом, в феврале в кафе "Vanilla". Поэтому Мельцер пребывал в глубокой и надежной (как казалось) изоляции.

Тем удивительнее последовавшее преображение. Конец года застал Михаила в совершенно ином имидже - уважаемого человека, который представляет Общественную палату области на Общероссийском конгрессе по развитию добрососедских отношений, а одна из его инициатив занимает второе место в общероссийском конкурсе социальных проектов и программ "СоДействие-2016". Для этого, как выяснилось, достаточно просто что-нибудь делать. Пожалуй, Мельцер мог бы претендовать на приз за самый стремительный взлет года.

8. Павел Белявский

test.duma72.ru

Напротив, назначение Павла Белявского на какой-нибудь важный пост было давно ожидаемым. Стало ли сенсацией то, что оно случилось именно в 2016 году? Навряд ли, ибо в этом году вообще много молодежи получило повышение, став директорами департаментов или заместителями мэра. Было бы несправедливо, если бы не пришел черед Павла. Но думается, что показательным для него должен стать следующий год, а не уходящий.

Скрытые лидеры

9. Альберт Суфианов

img-fotki.yandex.ru

Про главврача Федерального центра нейрохирургии (ФЦН) Альберта Суфианова мы пишем так много, что даже удивительно, чем он может нас еще удивить. Тем не менее - удивил! В этом году Альберт Акрамович привел в Тюмень вуз, который входит в число 1 000 лучших университетов мира согласно авторитетному рейтингу Times Higher Education. Речь идет о старейшем медвузе страны - Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова, чья кафедра открылась на базе центра нейрохирургии.

Надо сказать, что в рейтинг Times вошли только 24 российских вуза. Естественно, там только звезды, среди которых нет пока тюменских. Сеченовский университет занял 801-е место в общем рейтинге и 13-е среди отечественных учреждений высшего образования. Подобного уровня учебных заведений в нашем городе не было никогда. И это не все: Суфианов договорился с Санкт-Петербургским политехническим университетом о том, чтобы ФЦН стал полигоном для создаваемых в Питере нейротехнологий. По сути, технопарком. Петербургский политех занял 12-е место среди российских вузов в рейтинге Times Higher Education.

Иначе говоря, ФЦН перестает быть просто больницей. Вокруг него с нуля начинает формироваться высокотехнологичный кластер экономики, объединяющий образование, науку, стартапы, производство (в будущем) и потребителя.

10. Александр Куниловский

rusrep.ru

Вряд ли Александр Куниловский может похвастаться своим участием в последних выборах в Государственную думу как достижением. Чем же он так удивил проголосовавших за него пользователей соцсетей? Неужели тем, что согласился участвовать в заведомо проигрышном для себя предприятии? Или публика просто неравнодушна к депутатам (в том числе несостоявшимся)?

11.Евгений Семеняко

newsprom.ru

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Евгений Семеняко - еще один несостоявшийся депутат. Ему избранию не помогло даже успешное выступление в праймериз "Единой России". Ну что же, "фронтовик" не стал отчаиваться и там, где любой на его месте зафиксировал бы финал борьбы (как Куниловский, например), увидел начало. Началом стала битва с Голиафом железной дорогой за благоустройство пешеходного моста возле вокзала. Мотивация ее пока что непонятна. Ближайшие выборы - это разве что президентские в 2018 году. Но пешеходный мост в Тюмени вряд ли отвечает по масштабу амбициям, которые должен демонстрировать кандидат в президенты. Может быть, Евгению просто нравится помогать людям?

12. Альбина Селезнева

newsprom.ru

Жители Тюменской области свыклись уже с тем, что здесь открываются новые дороги, развязки, мосты. К хорошему быстро привыкаешь, хотя для большинства регионов это по-прежнему роскошь, особенно в кризис. Но городской депутат Альбина Селезнева сумела придумать, как к открытию очередной дороги приковать интерес от Москвы до самых до окраин. Резонансу наверняка позавидовал даже Игорь Ракша. Альбина Михайловна могла бы претендовать на приз за самый громкий пиар-проект года.

13. Олег Чемезов

www.vsluh.ru

Когда буквально накануне выборов РИА "Новости" сообщило, что Олег Чемезов должен по алиментам 19 миллионов, известие было воспринято всеми даже не как "черный пиар", а как неудачная шутка. Потому что для анти-пиара требуется хоть какое-то правдоподобие. В то время как новость настолько сильно контрастировала с образом политика, что поверить в нее было просто невозможно. И тем удивительнее, что она оказалась правдой...

Незаметные герои

14. Сергей Пантелеев

Источник изображения: Facebook.

Здесь мы хотим рассказать о людях, которые сделали что-то заметное с нашей точки зрения, однако наше мнение не было поддержано пользователями соцсетей. Открывает категорию бывший ресторанный гуру областного центра Сергей Пантелеев. По мере того, как федеральные компании занимают места, принадлежавшие раньше тюменскому бизнесу, бывших среди некогда успешных предпринимателей становится много. Однако далеко не каждому хватает смелости взглянуть правде в глаза, перестроиться и честно поделиться своими выводами с другими. Психологически гораздо комфортнее держаться за рецепты, которые оправдывали себя раньше. Рассчитывать, что нефть опять подорожает, или что Уэсли Митчелл высчитал максимальный срок рецессии 24 месяца, а потому надо просто переждать "плохие времена".

Пантелеев не стал ждать (хотя мог бы), а открыл для себя новую страницу в биографии. Что еще поразительнее, не стал уходить от непростых вопросов, которые всегда возникают в таких случаях у публики, а честно рассказал о причинах своего решения. Если удача правда сопутствует смелым, то Сергею она должна обязательно улыбнуться, он этого заслуживает.

15. Николай Руссу

t-i.ru

Как и ФЦН, со страниц масс-медиа не сходит "Мостострой-11" Николая Руссу. И тоже кажется, что он мало чем может нас удивить. Однако компанией взята очередная высота. Центральная арка моста через Иртыш в казахском Павлодаре стала самой большой в Центральной Азии.

16. Михаил Григорьев

newsprom.ru

Завкафедрой ТюмГУ Михаил Григорьев избран главным экспертом на чемпионат WorldSkills Russia 2017 в компетенции "Программные решения для бизнеса". Какого-то блата или аппаратных игр тут нет: воспитанники Михаила два года подряд выигрывают национальные чемпионаты WorldSkills. Григорьев - четвертый по счету представитель сектора ИТ в нашем рейтинге. Определенно, Тюмень не только столица деревень и нефти.

17. Антон Павлинов

newsprom.ru

Поколение восьмидесятых должно помнить, как лихо жонглировал мячом Диего Марадона. Из жонглирования недавно выросло отдельное искусство, называемое футбольным фристайлом. И тюменец Антон Павлинов - один из лучших в мире в данном виде спорта! Его специализацией является sick3: выполнение трех самых сложных трюков с мячом подряд. Два года назад Антон победил на Super Ball 2014 - главном мировом чемпионате по футбольному фристайлу. Затем Павлинов ушел на год в армию, затем вернулся и... в этом году снова выиграл Super Ball. Настоящий бойцовский характер. Только одно непонятно: может ли Антон обвести половину сборной Англии, как сделал в свое время обладатель "руки Бога"?

18. Владимир Михайлов

newsprom.ru

В истории очень мало людей, которые добровольно ушли бы из власти. Луций Корнелий Сулла, еще несколько имен и... тюменский бизнесмен Владимир Михайлов. В апреле он решил по собственной инициативе расстаться с креслом депутата городской Думы. Причины столь неординарного поступка широко не озвучивались. Еще более внезапной стала смерть предпринимателя. Но даже без нее факт отказа от депутатского мандата столь необычен, что Михайлов все равно попал бы в этот рейтинг.

19. Андрей Чистяков

t-l.ru

Заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков сумел решить проблему, которая казалось вечной. Он сделал удобное транспортное сообщение до аэропорта "Рощино". В течение десятилетий единственным надежным видом транспорта до аэровокзала оставалось такси. Еще имелся автобус №10, который ходил по весьма странному графику с интервалом полтора часа. О таких вещах, принятых в столичных городах (и не только), как аэроэкспресс, жители нефтяной столицы не могли даже мечтать.

По счастливому стечению обстоятельств, нашелся чиновник, который озадачился решением этой проблемы. Как это часто бывает, решение было найдено довольно легко: были изменены график и маршрут движения автобуса №10. Теперь "десятка" связывает автовокзал, ж/д вокзал и аэропорт, отправляясь каждые 30 минут аж с четырех утра и до полуночи. Сказка, а не автобус!

Мистер и миссис Икс

20. ?

newsprom.ru

В этом году две спортсменки из Тюмени успешно выступили на Олимпийских играх. Пловчиха Юлия Ефимова завоевала две серебряные медали, а дзюдоистка Наталья Кузютина - одну бронзовую. И сейчас у редакции сложный выбор: кого из них внести в "двадцатку"? Разум больше склоняет в сторону Ефимовой, которая до последнего не знала, допустят ее к играм или нет, и тем не менее показала на выступлениях класс. В то же время сердце против: непонятно, чья Юлия больше спортсменка - наша или же американская. Пусть все-таки определится.

И тогда возникла следующая шальная мысль. Конечно, олимпийские чемпионки - молодцы. Однако они уже получили за свои успехи награду - деньги, лимузины. А ведь профессиональный спорт всего лишь вершина пирамиды, состоящей из множества простых людей - энтузиастов спорта и здорового образа жизни. Без этой массы подвижников не было бы и чемпионов. И подвижников у нас много. Например, Руслан Вахитов ездит по улице в минус 28 в легкой летней одежде на велосипеде. А неизвестный работник "Почты России" соревнуется в скорости с поездом, лихо принимая на ходу посылки.

Может быть, этим простым людям и отдать одну из строчек рейтинга, как считаете?

Опрос Кому отдать свободную строчку в рейтинге? Юлии Ефимовой Наталье Кузютиной Ефимовой и Кузютиной Руслану Вахитову Почте России Всем, кто занимается физкультурой и спортом Юрию Алексеевичу Иное Посмотреть результаты

Результаты опроса Кому отдать свободную строчку в рейтинге? Юлии Ефимовой 0% голосов 0 Наталье Кузютиной 0% голосов 0 Ефимовой и Кузютиной 0% голосов 0 Руслану Вахитову 0% голосов 0 Почте России 0% голосов 0 Всем, кто занимается физкультурой и спортом 0% голосов 0 Юрию Алексеевичу 0% голосов 0 Иное 0% голосов 0

Дмитрий Кошелев