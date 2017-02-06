Маркетологи не могут обойтись без битв: сформировалась неожиданная коалиция

Источник изображения: Инстаграм.

Длившаяся всю прошлую неделю битва маркетологов Тюмени привела к нетривиальному результату. Похоже на то, что Игорь Самойлик создал коалицию с Марией Ковтун.

Напомним, что самым обсуждаемым событием недели стала конкуренция за зрителя между мероприятиями "СлонСобирает" и "Маркетинг-баттл". Так получилось, что события, которые были рассчитаны на одинаковую целевую аудиторию, выпали на одно и то же время. Учитывая, что в Тюмени проживает более 700 тысяч человек, теоретически зрителей должно было хватить для обоих ивентов. Однако факт совпадения мероприятий во времени был слишком сильным искушением для маркетологов, чтобы не попиарить хотя бы одно на контрасте. И этим шансом умышленно и откровенно воспользовался организатор "Маркетинг-баттла" Самойлик.

Любишь пиариться - люби и саночки возить. Поэтому история имела продолжение. На следующий после мероприятий день, 2 февраля, хозяйки площадок - собственница ресторана "Vintage" Алена Картышкина и Мария Ковтун - были приглашены на телепередачу "Хэштег", в которой фамилия на букву "С" упоминалась практически каждые пять минут. Еще день спустя Самойлик был замечен в компании Ковтун в ресторане "Vintage". Комментариев по данному поводу не поступало, однако сегодня стало известно, что 15 февраля "СлонСобирает" на мероприятие с участием Игоря.

Тема - "Управление репутацией в инфопространстве". Вторым участником будет известный организатор мастер-завтраков в tmn cafe Антон Язовских. Действительно, этим людям есть о чем поговорить. Ведь если мастер-завтраки Антона давно отвоевали себе нишу в тюменском деловом пространстве, то Игорь пока что ищет свое место. По этому поводу NewsProm.ru однажды написал:

... если вам необходимо нано-MBA - то с утра на мастер-завтрак к Антону Язовских. А если следует развлечься - то вечером к Самойлику на огонек.

Впрочем, мнение редакции может оказаться ошибочным, и вдруг сам Игорь Самойлик представляет роль своих мероприятий в нашем городе иначе? Но, по крайней мере, очевидны различия между двумя участниками в стилях подачи и ведения ивентов. Антон Язовских предпочитает деловую, консервативную форму, его визави - средства из коллекции политтехнологов. Смогут ли столь разные люди что-то доказать друг другу или публике? Это можно будет увидеть уже на следующей неделе.

Любопытная деталь: в этот раз "СлонСобирает" в отеле "Бест Вестерн Плюс Спасская" по улице Ленина, 2а. Иначе говоря, в заведении, которым руководит... Самойлик. Виталий Самойлик. Возможно, в этом есть какой-то скрытый смысл.

Евгений Сидоров