Тюменцам рассказали, что картинки во время докладов могут играть самостоятельную роль

"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать," - так вкратце можно охарактеризовать сегодняшний мастер-завтрак в tmn cafe под названием "Искусство эффективной презентации", который провел Вячеслав Варлаков. Оказалось, что картинки, которые докладчики используют во время выступлений, нужны вовсе не для того, чтобы оратор не забыл текст. Удивительно, но при правильном подходе они могут так же сильно изменить впечатление от содержимого, как фильм "Жестокий романс" меняет восприятие пьесы "Бесприданница".

В далеком-далеком 2004 году в Тюмени было очень мало тренингов. Для реализации желания поучиться приходилось выписывать "звезд" из Москвы или ехать в первопрестольную самому. Слава Богу, сейчас с этим проще. Выросли местные кадры, различного рода обучающих мероприятий появилось очень много. В том числе на тему презентаций. В конце концов, возник ЮТуб, где бесплатно можно посмотреть массу образовательного материала.

Поэтому, как поначалу казалось, чему может научить еще один семинар, особенно после книжек Дейла Карнеги?

Но на самом деле в искусстве презентаций и правда есть "белые пятна". Например, всегда удивляет небрежность, с которой выступающие делают слайды. Причем это касается не только тюменских докладчиков: тем же самым "грешат" и гастролеры из столицы. В лучшем случае слайды выполняют роль костылей для спикера: текст оттуда зачитать, циферки посмотреть. В худшем - живут отдельной жизнью. Последнее бывает, когда докладчик быстро пролистывает слайды, даже не озвучивая: мол, у публики ведь есть глаза - сами прочитают.

И вот приходит Вячеслав Варлаков, который показывает, что слайды могут создавать фон для выступления. Например, он излагает идею съездить в мотопробег. Речь сопровождает фотография мчащегося по трассе мотоцикла и бодрая музыка, которая в нужном месте усиливается... затем внезапно переходит в паузу. Или оратор говорит об умерших - и делает это на фоне изображения свечи, оживляемой грустной мелодией. Это уже не просто выступление - это настоящее шоу. Отзыв одного из зрителей:

Очень впечатляет. Только непонятно, сколько времени Вячеслав тратит на подготовку своих презентаций.

Хорошее замечание. Его можно парировать: непонятно, сколько у вас шансов быть допущенным до публики. И сколько у человека вообще счастливых шансов в жизни? Не лучше ли их использовать, или вы считаете иначе?

Дмитрий Кошелев