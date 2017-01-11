За два дня в Тюмени обморозились тринадцать человек

Вчера скорая скорая медицинская помощь понадобилась семи тюменцам. С поверхностными обморожениями в городские больницы попали три женщины и двое мужчин, еще одного мужчину увезли с тяжелой степенью обморожения — у него начался некроз. Как отмечают в областной станции скорой помощи, все пострадавшие были трезвы. Половине из них скорую вызывали случайные свидетели на улице, остальные дожидались помощи дома.

Медики напоминают, что нередко люди получают обморожение незаметно для себя. На морозе наши ощущения притупляются, поэтому желательно каждые 15–20 минут заходить в теплое помещение и согреваться.

Если человек понимает, что уже получил обморожение, то ему следует снять сырую обувь и одежду, укутать обмороженную часть тела в одеяло или другие подручные средства, выпить теплый чай. Если нет аллергии, то можно принять обезболивающее. При обморожении не надо обтирать пораженные участки снегом и опускать руки или ноги в холодную или горячую воду, так как это только еще больше травмирует кожу.