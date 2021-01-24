При выборе домашних обогревателей тюменцам советуют помнить о пожарной безопасности

С приходом сильных холодов многие тюменцы задумались о приобретении обогревателя для дома. Их существует много разных типов, поэтому важно знать основные преимущества и недостатки, чтобы выбрать наиболее экономичный, безопасный и удобный в использовании вариант.

По информации Роскачества, для обогрева квартиры лучше всего подходят инфракрасные, масляные, конвекторные обогреватели и тепловентиляторы. У каждого из них есть свои особенности.

Например, инфракрасные обогреватели прогревают поверхности вещей, на которые попадают лучи, а сам воздух остается холодным. Обычно их размещают под потолком и используют для зонального обогрева. Достоинствами таких приборов являются бесшумность, экономичность и быстрый прогрев нужной зоны. Однако с их помощью не удастся прогреть большое помещение. Также нет данных о безопасности таких приборов для здоровья.

Масляные обогреватели работают по принципу стандартного радиаторного отопления. Они достаточно долго нагреваются, но и остывают медленно, поэтому тепло будет сохраняться даже после выключения оборудования. Работают они бесшумно, стоят недорого, экологически чистые. Из минусов — высокий расход электроэнергии и нагрев корпуса обогревателя.

Конвекторные обогреватели могут работать на электричестве, воде или газе. Они способны быстро прогреть воздух до необходимой температуры, а затем поддерживать тепло. Помещение при использовании такого прибора прогревается равномерно. Стоит учесть, что для их установки зачастую требуется профессиональный монтаж.

Тепловентиляторы распространяют теплый воздух при вращении лопастей. Они не предназначены для того, чтобы поддерживать температуру воздуха круглосуточно, но способны довольно быстро прогреть небольшую комнату. Они компактные, но при этом довольно шумные, если попадает пыль, возможен неприятный запах, а еще тепловентиляторы сушат воздух.

Перед покупкой обогревателя тюменцам советуют обратить особое внимание на безопасность использования. По словам специалистов, она зависит не столько от прибора, сколько от состояния домашней электросети. Необходимо убедиться, что электросеть выдержит мощность прибора, пишет "Мегатюмень".