Тюменским водителям рекомендуют отложить дальние поездки

Сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе, где резко снизилась температура.
Накануне вечером автоинспекторы помогли водителям и пассажирам пяти автомобилей, замерзшим на дороге из-за мороза. На 347-м километре автодороги автоинспекторы помогли в трудной ситуации отцу с двумя детьми, следовавшему на "Митсубиси" из Сургута в Омск. Полицейские отвезли мужчину с детьми до кемпинга и приняли меры по эвакуации заглохнувшей машины.
Автомобиль "Шевроле" замерз на 462-м километре трассы из-за прорыва топливного шланга, водитель не мог дозвониться до экстренных служб, так как находился вне зоны сотовой связи. Он и пассажиры уже замерзли, когда на помощь пришли автоинспекторы. Они отогрели людей в патрульном автомобиле. Жители Нижневартовска, следующие на похороны в Ростов, поблагодарили полицейских за помощь.
Автоинспекторы патрулируют северный участок федеральной автодороги на автомобилях с включенными проблесковыми маячками, обращая внимание на все остановившиеся на обочине или проезжей части автомобили. Любой человек, попавший в не штатную ситуацию, может обратиться к ним за помощью.
ГИБДД рекомендует в морозную погоду отложить дальние поездки дождаться потепления.
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