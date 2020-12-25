Тюменским водителям рекомендуют отложить дальние поездки

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Тюменской области

Сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе, где резко снизилась температура.

Накануне вечером автоинспекторы помогли водителям и пассажирам пяти автомобилей, замерзшим на дороге из-за мороза. На 347-м километре автодороги автоинспекторы помогли в трудной ситуации отцу с двумя детьми, следовавшему на "Митсубиси" из Сургута в Омск. Полицейские отвезли мужчину с детьми до кемпинга и приняли меры по эвакуации заглохнувшей машины.

Автомобиль "Шевроле" замерз на 462-м километре трассы из-за прорыва топливного шланга, водитель не мог дозвониться до экстренных служб, так как находился вне зоны сотовой связи. Он и пассажиры уже замерзли, когда на помощь пришли автоинспекторы. Они отогрели людей в патрульном автомобиле. Жители Нижневартовска, следующие на похороны в Ростов, поблагодарили полицейских за помощь.

Автоинспекторы патрулируют северный участок федеральной автодороги на автомобилях с включенными проблесковыми маячками, обращая внимание на все остановившиеся на обочине или проезжей части автомобили. Любой человек, попавший в не штатную ситуацию, может обратиться к ним за помощью.

ГИБДД рекомендует в морозную погоду отложить дальние поездки дождаться потепления.