Что делать, если на пустынной трассе машина заглохла

Долгая дорога по трассе в зимний период может быть опасна. Это надо предвидеть и, так сказать, подстелить соломку. Специалист пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев рассказал корреспонденту "Тюменской области сегодня", на что обратить внимание перед дорогой и как быть, если все-таки ваш экипаж заглох на пустынной трассе.

Проверьте автомобиль и проведите надлежащее техническое обслуживание, подготовив его к зимней эксплуатации. Шины должны быть сезонные и хорошо накачанные. Возьмите с собой запасную канистру с топливом, масло и антифриз. Не забудьте про запасное колесо.



Соберите ряд предметов, которые помогут вам чувствовать себя в большей безопасности, ожидая прибытия помощи. В аварийном комплексе должно быть зарядка, запасной аккумулятор к телефону, теплая одежда, одеяла, лопата, вода и еда, аптечка и щетка для снега.



Если машина застряла в снегу, попробуйте выбраться из нее. Не пытайтесь буксовать, вы только больше закопаете транспорт. Специалисты советуют откопать технику лопатой из аварийного набора. Убрав снег из-под дна, вы освободите передние колеса. Не забудьте про выхлопную трубу – ее тоже нужно очистить от снега, иначе выхлопные газы могут попасть в кузов и салон.

Под очищенные от снега колеса подложите автомобильные коврики, камни или доски, чтобы получить сцепление с дорогой. После пытайтесь медленно двинуться назад, выравнивая передние колеса по ходу движения для того, чтобы они оказывали сопротивление движению. На малых оборотах аккуратно раскачивайте машину, утрамбовывая колею, чтобы выбраться из сугроба. Если в машине вы не один, то пусть друзья вам помогут толкнуть авто.

Если машина заглохла, выйдите из нее и оцените обстановку. У вас несколько вариантов: можно попросить отбуксировать ваш авто проезжающих автомобилистов, дойти или доехать на попутке до ближайшего населенного пункта (там, например, переночевать и вернуться за авто завтра), или же вызвать спасателей. Добавим, что их нужно именно дождаться и не спать, даже если на улице ночь.

Если машина заглохла в метель, вызовите аварийную службу (112), укройте двигатель чем-нибудь из аварийного комплекта, прогревайте автомобиль, если он заводится, очищайте выхлопную трубу, не спите, пока не дождетесь появления помощи.