Тюменским водителям следует быть внимательнее на зимних дорогах

Сотрудники ГИБДД беседуют с водителями на федеральных и региональных автодорогах, а также в населенных пунктах. Автомобилистам напоминают об опасности дальних поездок во время снегопадов, сильного ветра, обледенения проезжей части после дождя.

Автоинспекторы рекомендуют тюменским водителям установить качественную зимнюю резину с одинаковыми протекторами на всех четырех колесах. Первые снегопады в регионе показали, что некоторые автомобилисты не готовы ездить в сложных погодных условиях, неправильно выбирают скорость на скользких или мокрых дорогах, не перестроились с "летнего" стиля вождения на более осторожный и аккуратный "зимний".

Когда начинается дождь или снег, происходят любые резкие изменения погода, сотрудники ГИБДД рекомендуют снижать скорость, а начинающим, пожилым водителям или людям с хроническими заболеваниями минимизировать поездки по загородным автодорогам, чтобы обезопасить себя и других участников движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, с начала года камерами на дорогах и ручными скоростемерами в Тюменской области выявлено более 600 тысяч фактов превышения скорости.

