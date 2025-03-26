В Тюмени выяснили, когда чаще всего происходят аварии на дорогах города

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в 2025 году в городе Тюмени происходит в четверг и пятницу днем. Об этом на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в администрации города сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюмени Александр Таратута.

"По итогам двух месяцев количество ДТП сократилось на 19%, с 241 до 195, из них по вине водителей – 147. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в 2025 году фиксируется в четверг и пятницу днем, с 14 до 15 часов. Профилактические мероприятия, проводимые отделом Госавтоинспекции, ориентированы на вышеуказанное время и дни", - отметил Таратута.

Самые распространенные виды ДТП, при которых погибают и получают различные травмы люди, прежние - столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Основными причинами совершения ДТП водителями явились: несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Заместитель главы города Тюмени, директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин озвучил перечень аварийно опасных участков дорог в городе в 2024 году, и первоочередные меры по устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

"В Тюмени образовалось 34 аварийно опасных участка дорог (в 2023 — 35), из которых 29 – перекрестки (2023 год – 20) и 5 линейных участков (2023 г. – 12). Как показывает анализ мест концентрации ДТП и общей аварийности, из 1565 ДТП, совершенных на дорогах местного значения, только 125 произошло в местах концентрации ДТП (8% от общего количества ДТП)", – сообщил Сорокин.

Сформирован план мероприятий по устранению причин ДТП с учетом предложений, поступивших от управ административных округов, Госавтоинспекции и МКУ "Тюменьгортранс". В него включены: нанесение разметки термопластиком, устройство шумовых полос, ремонт автополотна методом холодного фрезерования и установка технических средств организации дорожного движения, изменение режимов работы светофорных объектов, запрет левых поворотов, изменение схем организации дорожного движения.

Также он обозначил, что в настоящее время на автомобильных дорогах местного значения (на 179 улицах) введены ограничения скоростного режима менее 60 км/ч. Данные меры установлены в целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения аварийности и защиты участников дорожного движения. Скоростной режим ограничен на 161 улице вблизи образовательных учреждений (школы, детские сады), а также на 19 объектах с высокой пешеходной активностью, с интенсивным движением транспорта и частыми ДТП.

Кроме того, в настоящий момент на автомобильных дорогах местного значения комплексами автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения оборудовано 76 объектов. В целях повышения безопасности дорожного движения дополнительно будет установлено оборудование ещё на 24 объектах улично-дорожной сети.

Заседание завершилось принятием ряда решений, направленных на улучшение условий для всех участников дорожного движения.