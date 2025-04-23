С нарушителями правил парковки в Тюмени решили бороться с помощью мобильных комплексов автофиксации

В Тюмени растет число нарушений правил дорожного движения, в том числе в отношении правил парковки - автовладельцы оставляю свои автомобили на улицах, не обращая внимания на запрещающие знаки, и тогда проезжая часть, тротуары и пешеходные переходы становятся сплошной автомобильной парковкой. Бороться с такими нарушителями – выявлять и регистрировать их будут мобильные комплексы автоматической фиксации. Об этом есть договоренность между городским департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта и Госавтоинспекцией Тюмени.

Особо ситуация ухудшилась на улице Дзержинского, на которой в связи с перекрытием участка улицы Ленина изменилась схема движения. На время Дзержинского стала двусторонней, остановка на ней запрещена, об этом водителям сообщает знак 3.27. Но автолюбители изо дня в день нарушают это правило, тем самым создавая помехи для движения другого транспорта, способствуя созданию аварийных ситуаций и заторов, пояснили суть проблемы в администрации города.