На участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошли изменения

В Тюменской области завершился ремонт участка федеральной трассы Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Речь идет об отрезке дороги, которая проходит через населенные пункты Ярково, Сазоново и Щербак, сообщает платформа "Национальные проекты России".

Длина отремонтированного участка — 85 км, работы шли почти два года. За это время отрезок трассы расширили с двух полос до четырех, капитально отремонтировали шесть мостов и установили 20 км линий освещения.

Также дорожники построили 11 разворотных петель, которые исключат опасные левые повороты, установили акустически барьеры вблизи населенных пунктов, установили 100 км барьерного ограждения посередине проезжей части.



На участке трассы разместили три информационных табло. Водители смогут узнавать о ДТП, дорожных и метеоусловиях. На экранах транслируются номера телефонов на случай ЧП. В Яркове, Сазонове и Щербаке установили надземные переходы, сообщает Тюменская линия.