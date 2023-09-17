Аварийность на федеральных автодорогах в августе удалось стабилизировать

Благодаря межведомственному взаимодействию в августе удалось стабилизировать аварийность на трассах Тюменской области, она снизилась почти на 6 процентов.

Были установлены шериф-балки, имитирующие включенные проблесковые маяки патрульных автомобилей ДПС. Проведен подробный мониторинг и частичная ротация камер на дорогах и коробов с радарами, проведена передислокация постов ДПС в соответствии с наличием камер и радаров, чтобы как можно меньшие расстояния на трассах оставались без контроля нарядов ДПС, фиксаторов скорости или их имитаторов.

Руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер отметил, что наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД в регулярном режиме выезжали в командировки на самые аварийные участки тюменских федеральных трасс. В настоящее время они "отрабатывают" 100-километровую зону трасс в окрестностях Тюмени, куда переместились очаги ДТП: в Исетском, Ярковском, Заводоуковском, Тюменском районах и на федеральных автодорогах, сообщили в ГИБДД Тюменской области.