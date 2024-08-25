На четырех участках федеральных трасс Тюменской области могут усилить связь

15:34 25 августа 2024
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Тюменская область стала одним из субъектов России, где ведется работа по исследованию возможностей по улучшению качества связи.
Как рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелекома" Владимир Барвинский, сейчас идет активное обсуждение этого направления.
"По поводу строительства и улучшения качества связи вдоль трасс - сейчас идет активное обсуждение, что будет создаваться компания, которая будет строить башни у федеральных дорог, для того чтобы обеспечить устойчивый сигнал", - уточнил руководитель.

По словам директора регионального департамента информатизации Станислава Логинова, Тюменская область в этом процессе принимаете активное участие.

"Идет обследование участков федеральных автодорог на предмет включения их в федеральный проект. Такая задача поставлена перед Минцифры России. Тюменская область участвует - у нас четыре участка определены, где есть вопросы по качеству связи. Наша задача - отработать непосредственно с операторами, где необходимо разместить базовую станцию", - уточнил Станислав Логинов.

Отметим, что за 10 лет по программе устранения цифрового неравенства в Тюменской области обеспечили высокоскоростным интернетом и мобильной связью 238 малых населенных пунктов. До 2030 года цифровые сервисы станут доступным всем жителям сел и деревень региона, сообщает Тюменская линия.

Теги: связь , трасса
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