На тюменских трассах начинают работу пункты обогрева

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В подразделениях МЧС Тюменской области готовятся к дежурству мобильные пункты обогрева. Минувшей ночью один из них пришел на подмогу на 379-м километре федеральной автодороги Тюмень —Ханты-Мансийск в Уватском районе.

Сотрудники пожарно-спасательной части оказали помощь водителю неисправной "Газели". Мужчина отогрелся, а с помощью тепловой пушки и электрогенератора спасателям удалось привести в порядок топливную систему.

Пункт обогрева предназначен для оказания помощи участникам дорожного движения силами МЧС в период холодов. Они укомплектованы мобильной радиостанцией, теплой одеждой и обувью, одеялами, медицинскими укладками и аптечкой первой помощи. Также в них предусмотрены технические средства спасения.

"Прежде чем отправиться в дорогу, обязательно проверьте исправность своей техники, возьмите с собой теплые вещи и сотовый телефон с полной заряженной батареей, заправляйтесь зимним топливом", — советует водителям Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Если требуется помощь пожарных и спасателей, достаточно позвонить по телефону 01 или для абонентов мобильной связи – 101 или 112.