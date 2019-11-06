В Тюмени на детской площадке нашли тело мужчины

16:40 06 ноября 2019
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В областном центре проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на детской площадке.

Скончавшегося человека без внешних признаков насильственной смерти обнаружили у дома №5а по улице Минской на минувших выходных, 4 ноября.   

"Следователями проведен ряд мероприятий, направленных на установление личности погибшего мужчины, причин и обстоятельств произошедшего. Предварительная причина смерти — переохлаждение", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: гибель , холода
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