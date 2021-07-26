В Тюмени ответственный за безопасность ответит за гибель двух рабочих на стройке

В Тюмени в гибели двух рабочих на строящемся объекте на улице Первомайской обвиняется специалист организации, ответственный за безопасное производство работ.

Напомним, трагедия произошла 26 августа 2020 года. Утром двое рабочих в строительной люльке на высоте пятого этажа выполняли работы по обшивке фасада строящегося жилого дома по улице Первомайской. В процессе работ трос тележки оборвался, рабочие упали вниз на бетонное покрытие и получили множественные переломы. Мужчины 1985 и 1991 годов рождения, жители Свердловской области, скончались на месте.

По версии следствия, в тот день специалист организации, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемного сооружения, исполняя свои должностные обязанности, допустил множественные нарушения, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Мужчина 1978 года рождения обвиняется по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Вскоре уголовное дело рассмотрит.