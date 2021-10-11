В Тобольске в одном из домов нашли мёртвыми девушку и ее парня

14:15 11 октября 2021
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Накануне днем родители девушки, придя домой, нашли свою 18-летнюю дочь и ее 21-летнего парня, которые проживали вместе с ними, мертвыми. Следователи отметили, что  внешних признаков насильственной смерти не обнаружено,  и организовали проверку, чтобы выяснить обстоятельства трагедии, сообщили в региональном следкоме. 

"10 октября 2021 года около 13 часов 45 минут  в квартире одного из домов по ул. Знаменского в городе Тобольске Тюменской области обнаружены тела молодых людей без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении. 

Причина гибели устанавливается. Следователями СКР допрошены родные и близкие. Назначен комплекс экспертиз. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тел.

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