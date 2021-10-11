В Тобольске в одном из домов нашли мёртвыми девушку и ее парня

Накануне днем родители девушки, придя домой, нашли свою 18-летнюю дочь и ее 21-летнего парня, которые проживали вместе с ними, мертвыми. Следователи отметили, что внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, и организовали проверку, чтобы выяснить обстоятельства трагедии, сообщили в региональном следкоме.

"10 октября 2021 года около 13 часов 45 минут в квартире одного из домов по ул. Знаменского в городе Тобольске Тюменской области обнаружены тела молодых людей без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Причина гибели устанавливается. Следователями СКР допрошены родные и близкие. Назначен комплекс экспертиз. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тел.