Рыбак утонул в Вагайском районе, следователи провод проверку

На озере Монастырском в деревне Ульяновка Вагайского округа при ловле рыбы утонул мужчина. Сообщение о происшествии поступило вечером 23 июня, обстоятельства происшествия устанавливают представители компетентных структур.

По предварительным данным следствия, 44-летний местный житель на рыбалке был с другом, упал в воду и не смог самостоятельно выбраться на берег. Тело погибшего было извлечено из воды при поисково-спасательной операции.

Следователем проведен осмотр места происшествия. На теле погибшего не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по результатам будет принято процессуальное решение.