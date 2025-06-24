Рыбак утонул в Вагайском районе, следователи провод проверку

10:38 24 июня 2025
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На озере Монастырском в деревне Ульяновка Вагайского округа при ловле рыбы  утонул мужчина. Сообщение о происшествии поступило вечером 23 июня, обстоятельства происшествия устанавливают представители компетентных структур.

По предварительным данным следствия,  44-летний местный житель на рыбалке был с другом, упал в воду и не смог самостоятельно выбраться на берег. Тело погибшего было извлечено из воды при поисково-спасательной операции.

Следователем проведен осмотр места происшествия. На теле погибшего не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по результатам будет принято процессуальное решение.

 

Теги: СКР
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