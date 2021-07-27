В ДТП в Сладковском районе погиб 71-летний водитель

14:30 27 июля 2021
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 27 июля, на 67-м километре автодороги Ишим — Сладково. Здесь столкнулись Chevrolet Niva и Suzuki Vitara, от удара Suzuki отбросило в кювет с водой.

71-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, житель города Называевска Омской области, скончался на месте ДТП, его жена 1944 года рождения доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

61-летний водитель и пассажирка Suzuki, брат и сестра, жители села Маслянское Сладковского района,  госпитализированы в лечебное учреждение с различными травмами.

"Возможно, водитель Chevrolet Niva, отправившейся в путь около пяти часов утра, уснул за рулем. Обстоятельства выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: гибель , ДТП
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