В ДТП в Сладковском районе погиб 71-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 27 июля, на 67-м километре автодороги Ишим — Сладково. Здесь столкнулись Chevrolet Niva и Suzuki Vitara, от удара Suzuki отбросило в кювет с водой.

71-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, житель города Называевска Омской области, скончался на месте ДТП, его жена 1944 года рождения доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

61-летний водитель и пассажирка Suzuki, брат и сестра, жители села Маслянское Сладковского района, госпитализированы в лечебное учреждение с различными травмами.

"Возможно, водитель Chevrolet Niva, отправившейся в путь около пяти часов утра, уснул за рулем. Обстоятельства выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.