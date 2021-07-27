В районе Рощино трубовоз столкнулся с легковушкой

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 27 июля, на Ирбитском тракте, в районе аэропорта Рощино, столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и трубовоз MAN. По предварительным данным, Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, избегая столкновения, трубовоз съехал на обочину, но столкновения предотвратить не удалось.

"По свидетельству водителя трубовоза, перед столкновением Daewoo Nexia вилял на дороге. Будет выясняться, не уснул ли водитель за рулем", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В аварии погиб 42-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, предварительно, это житель Таджикистана, пассажир этого автомобиля 45 лет был доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями. 36-летний водитель автомобиля MAN получил травмы.