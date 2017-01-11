Тюмень уступила в Википедии русскому мату, но потеснила Черногорию и Ницше

Русская Википедия подвела итоги работы в 2016 году. Новостной раздел популярной энциклопедии, который называется Викиновости, поделился рейтингами наиболее посещаемых страниц в русскоязычном разделе Википедии и Викигида. Тюмень занимает в них не самые высокие места, опередив тем не менее многих весьма достойных конкурентов.

Рейтинг страниц Википедии отражает темы, которые были наиболее популярны у пользователей в течение года. Топ-5 возглавляют Владимир Путин, фильм "Отряд самоубийц", сериал "Игра престолов", Дональд Трамп и YouTube. Тюмень занимает вроде бы не самое завидное 847-е место, уступив менее одного балла основателю Русского государства князю Рюрику и русскому мату. В то же время наш город уверенно оставил за спиной Фридриха Ницше, сериал "Доктор Хаус", Черное море, патриарха Кирилла, Николь Кидман и инфляцию.

Рейтинг Викигида отражает темы, наиболее востребованные у русскоязычных путешественников. Пятерка самых важных состоит из культурного наследия России, азербайджанского и башкирского разговорников, природных памятников России и Москвы. В этой компании Тюмень разделила 123-125 места с Уссурийском и Череповцом. Не самый плохой результат, если учесть, что данная троица опередила Иерусалим, Прагу, Мадрид, Бахчисарай, Барселону, Ватикан, Валдай и Черногорию.