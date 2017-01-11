В новогодние каникулы музеи посетили более пяти тысяч тюменцев

Жители и гости Тюмени проявили большой интерес к музейным мероприятиям во время новогодних праздников. Детские и семейные мастер-классы, интерактивные квесты, экскурсии и тематические выставки посетили 5 тысяч 776 человек.

В пресс-службе учреждения отметили, что в Центре прикладного творчества и ремесел (улица Орджоникидзе, 47) новогодние мастер-классы продолжатся до 21 января. Мастера помогут подобрать идеальную технику для изготовления подарка - сухое и мокрое валяние, чердачная игрушка, аппликации, свечи ручной работы. Выездные мастер-классы Археологического музея-заповедника будут проходить на протяжении всего 2017 года.