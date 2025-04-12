Чиновникам Сургута официально запретили ставить лайки под порноконтентом и публиковать свою обнаженку

Мэр Сургута Максим Слепов запретил местным чиновникам публиковать, копировать, размещать опубликованные другими пользователями и отмечать как понравившиеся фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера, правила поведения в соцсетях опубликованы в постановлении об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, пишет РИА Новости.

К непристойному контенту, который также не стоит публичить, относятся и фото и видео в обнаженном, полуобнаженном виде или при распитии алкогольных напитков и курении, из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши.

Кодекс разработан для обеспечения "добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей". Контроль за исполнением постановления мэр оставил за собой.