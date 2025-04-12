Ситниковская сгущенка: от тюменского села до космических просторов

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

В преддверии Дня космонавтики в Тюменской области вспоминают историю Ситниковского молочного комбината, чья продукция когда-то покорила не только земные, но и космические просторы. Именно в тюменском селе Ситниково Омутинского района было произведено первое сгущенное молоко, которое отправилось в космос. Впоследствии комбинат долгое время обеспечивал космонавтов этим ценным и питательным продуктом.

Ситниковский молочный комбинат – одно из старейших предприятий Тюменской области, основанное в 1932 году. Уже к концу первого года работы завод произвел более миллиона банок молочных консервов. Бело-голубая баночка сгущенки стала настоящим символом качества и вкуса, любимым лакомством в СССР. К 1974 году объемы производства достигли впечатляющих 23 миллионов банок в год! В 70-е годы комбинат начал выполнять спецзаказы, обеспечивая своей продукцией не только космонавтов, но и подводников, пограничников.

Сегодня комбинат – современный филиал АО "Золотые луга", оснащенный передовым оборудованием. Сгущенку здесь уже не производят, но ассортимент продукции значительно расширился. Он включает в себя классические молочные продукты – молоко, кефир, сметану, творог, сливки, ряженку, сливочное масло, сыры, а также оздоровительные кисломолочные напитки и десертные йогурты. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 800 тонн молока-сырья в сутки, которое поставляется с крупных фермерских хозяйств. Сырье и готовая продукция проходят строгий контроль в современной лаборатории. Автоматизированные линии исключают любое внешнее воздействие, гарантируя безопасность и чистоту продукта, из года в год производство оптимизируют с точки зрения логистики, контроля качества, технологичности.

История комбината бережно хранится. В 2021 году в Ситниково открылась выставка, посвященная предприятию. Экспозиция рассказывает об основных этапах развития комбината, его сотрудниках и, конечно, легендарной сгущенке. Тем более что для села комбинат стал градообразующим предприятием.

"День космонавтики для нас – особенный праздник. Мы гордимся историей Ситниковского комбината, его вкладом в освоение космоса. Сочетая традиции и инновации, мы создаем качественные продукты, которые любят наши потребители. Сгущенка из Ситниково когда-то покорила космос, а мы продолжаем покорять сердца потребителей, сохраняя высокую планку качества и любимый вкус нашей продукции", - прокомментировала директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.