Глава Тюмени поручил восстановить к 1 июня все дороги и газоны после зимних раскопок

К 1 июня должны быть восстановлены дороги и газоны после зимних коммунальных раскопок, апрельская погода позволяет начат выполнять эти работы уже сейчас, сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев.

В минувшем зимнем сезоне проведено около двух тысяч различных раскопок, связанных с устранением аварий на инженерных сетях и проведением ремонтных работ. Места раскопок были временно восстановлены в "зимнем варианте". За первую неделю апреля удалось восстановить 52 участка улично-дорожной сети и 98 участков в имущественных комплексах. Сетевые организации, проводившие раскопки, обязаны обеспечить качественное восстановление внешнего благоустройства в местах проведения работ согласно установленным нормативам.

"Процесс восстановления находится под строгим контролем квартальных, которые следят за соблюдением всех норм и сроков. Важно отметить, что нарушители регламента будут привлечены к административной ответственности и обязаны выплатить значительные денежные штрафы", - отметил мэр.

Писать о нарушениях можно на портал "Тюмень – наш дом" в раздел "Текущее содержание дорог и ремонт, Образовалась выбоина, яма (кроме повреждений люков смотровых колодцев)".