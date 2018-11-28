"Ноль Плюс" в Токио и Амстердаме: мастер-классы для детей, презентации для международного сообщества детского кино и кинообразования

Фото предоставлено пресс-службой Международного кинофестиваля «Ноль Плюс»

В конце ноября команда "Ноль плюс" приняла участие в кинофестивале KINEKO, а месяцем ранее – провела презентацию своего проекта в Амстердаме, на фестивале Cinekid.

В рамках 26-го Международного детского кинофестиваля KINEKO в Токио исполнительный директор Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" Ирина Егорова и директор по международным отношениям Александр Школенко провели мастер-классы для членов детского жюри KINEKO и рассказали на профессиональной конференции об опыте кинофестиваля "Ноль Плюс", специфике и критериях отбора фильмов.

Месяцем ранее, в октябре 2019 г., директор кинофестиваля "Ноль Плюс" Николай Данн, программный директор Алена Сычева и Александр Школенко презентовали программу "Ноль Плюс" на заседании членов правления Европейской Ассоциации детского кино ECFA в рамках кинофестиваля Cinekid в Амстердаме.

В Токио состоялся мастер-класс для 15 членов детского жюри, перед которыми стояла задача определить фильмы, достойные Гран-при в номинациях полнометражного и короткометражного кино. Он был направлен на знакомство детей с критериями выявления лучших фильмов-победителей.

В результате обучающего просмотра фильма из коллекции фестиваля "Ноль Плюс", работы в группах и коллективного обсуждения аудиовизуальных параметров фильма, его эмоционального воздействия, значимости и пользы для зрителя, юные члены жюри самостоятельно определили лауреатов. Юные члены жюри и их родители делятся, что после мастер-класса по-другому стали смотреть на кино и поняли, что в нем можно находить гораздо больше интересных деталей и смыслов, если быть внимательным во время кинопросмотра. Впервые кинопедагогический опыт "Ноль Плюс" был реализован для детей другой страны и культуры – Японии.

На профессиональной конференции были представлены ведущие международные детские кинофестивали мира – Giffoni (Италия), Schlingel (Германия), Cinekid (Нидерланды), Китайский международный детский кинофестиваль, Пусанский международный кинофестиваль и GUKIFF (Южная Корея), BUFF (Швеция), La Matatena (Мексика), Junior Fest (Чехия), и другие. Александр Школенко рассказал о принципах отбора фильмов на кинофестиваль "Ноль Плюс", ежегодной кинопедагогической работе с аудиториями школьников, педагогов, а также родителей, о детско-юношеской киношколе, об онлайн-кинотеатре "Ноль Плюс" zeroplus.tv, ежедневно пополняющимся фильмами и мультфильмами для детей, с уникальным функционалом просмотра с анализом.

По словам директора кинофестиваля "Ноль Плюс", члена Общественной палаты Тюменской области Николая Данна:

"Делиться своими профессиональными наработками и черпать новый опыт, находясь и участвуя в международном сообществе детских кинофестивалей, практиков медиаобразования, представителей индустрии детского и семейного кино, является важным условием как объединения стран и культур во благо развития детства и семейных ценностей, так и формирования в своей стране, области, городе ответственного подхода к детскому и семейному кино, кинопедагогике, медиаобразованию. Следовательно, важно реализовывать конкретные образовательные проекты, крупные культурные мероприятия, основывая их на традиционных общечеловеческих ценностях добра, дружбы, любви, и конечно же, сотрудничая с другими нациями".

В Амстердаме члены правления Европейской Ассоциации детского кино ECFA, которым был презентован проект "Ноль плюс", выразили интерес к опыту создания и развития онлайн-кинотеатра zeroplus.tv, а также к образовательной работе с родительской аудиторией в рамках кинопедагогической программы, реализуемой в Тюменской области. "Ноль Плюс" также принял участие в семинаре по кинограмотности (Film Literacy Seminar: Exploring Visual Culture), что позволило отметить факт существования и работы сообщества кинопедагогов в Европе, оперирующих своими подходами и практиками.

Благодаря расширяющемуся профессиональному взаимодействию на международном уровне "Ноль Плюс" планирует организовать культурные обмены между кинофестивалями, показы детских фильмов смотров разных стран в Тюмени, а также включение картин в репертуар zeroplus.tv. Кроме того, планируется совместная работа с коллегами по развитию кинопедагогических и медиаобразовательных практик на местах.

Напомним, что VI Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" состоится в Тюмени с 1 по 7 октября 2019 года.