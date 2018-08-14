Тюмень за день: 14 августа

Фото Александра Пересторонина

В яичном баттле сразятся глава Тюменского района и директора птицефабрик

В эту субботу, 18 августа, в селе Каскара Тюменского района состоится первый тюменский фестиваль яйца "Тюменский яйцефест".

Подростки из Тюмени побывают в краеведческой экспедиции

Тюменские подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке, вместе с наставниками проведут выходные на берегу реки Тобол. Ребята побывают в памятных местах и увидят историческую реконструкцию "Бой на Чувашском мысу". Краеведы расскажут им о личности Ермака и истории края, а вернувшись домой, ребята напишут исследовательские работы.

Наталья Шевчик: Тюменский филармонический оркестр провел продуктивный сезон

Тюменский филармонический оркестр провел очень насыщенный и продуктивный сезон. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик в ходе прямой линии на телеканале "Россия 24".

На юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 15 августа, на юге Тюменской области вероятны сильные дожди, грозы с усилением ветра до 16–21 м/с, ливни, возможен град.

Драмтеатр ждет тюменцев на открытие касс

Официальное открытие касс Тюменского Большого драматического театра состоится в субботу, 18 августа. В этот день тюменцы смогут купить билеты на все спектакли из репертуара театра на август–ноябрь со скидкой в 50%.