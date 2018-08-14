На юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 15 августа, на юге Тюменской области вероятны сильные дожди, грозы с усилением ветра до 16–21 м/с, ливни, возможен град.

В ГУ МЧС по Тюменской области рекомендуют в этот день быть внимательными на автодорогах и воздержаться от дальних поездок. Малолетних детей не стоит отпускать одних на улицу.

Порывы ветра лучше пережидать в помещении. Если непогода застала вас на улице, необходимо укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов — с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. Ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями.