Подростки из Тюмени побывают в краеведческой экспедиции

Тюменские подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке, вместе с наставниками проведут выходные на берегу реки Тобол. Ребята побывают в памятных местах и увидят историческую реконструкцию "Бой на Чувашском мысу". Краеведы расскажут им о личности Ермака и истории края, а вернувшись домой, ребята напишут исследовательские работы.

17 августа Тюмени экспедиционная группа отправится в Тобольск, где посетит памятник Ермака на мысе Чукман, образованном Большим Казачьим и Никольским взвозами. Далее запланирован переезд в село Абалак. На следующий день подростки отправятся в деревню Бегишево. Там ребят ждет встреча с коренными жителями татарской деревни, поиски захоронений, исследование разных версий гибели Ермака. Завершится экспедиция поездкой в деревню Старый Погост Вагайского района. Участники посетят памятный камень атаману Ермаку Тимофеевичу и встретятся с казаками.

"Подросткам, нуждающимся в помощи и поддержке, необходимо показывать другой мир, открывать для них новые способы своего времяпрепровождения. Мы надеемся увлечь ребят путешествиями и изучением родного края. В школах покажем другим ребятам видеодневники участников экспедиций, а ребята поделятся впечатлениями со сверстниками. Это повысит их самооценку, поможет успешнее социализироваться", — рассказала организатор экспедиции Юлия Загорнян.