Тюменских мотоциклистов призывают быть осторожнее на дорогах

В апреле этого года произошло 14 ДТП с участием мотоциклистов, 2 водителя мотоциклов погибли, 12 ранены, более половины этих аварий произошло в областном центре. - Госавтоинспекция контролирует соблюдение ПДД мотоциклистами в регионе, - отметил руководитель Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер, - отдельно в этом направлении работает мотовзвод полка ДПС, который несет службу в областном центре и Тюменском районе.

Особенно опасен период начала мотосезона, пока водители не привыкли к новым участникам движения, да и сами мотоциклисты еще не всегда готовы к правильным действиям в транспортной среде.

Основной причиной ДТП с мотоциклистами стало несоблюдение правил очередности проезда и неправильный выбор скорости и дистанции. Четыре ДТП совершили водители, не имеющие права управления мототехникой, в двух случаях мотоциклисты были в состоянии опьянения, один лишен права управления транспортом, сообщает ГИБДД Тюменской области.