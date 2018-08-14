В яичном баттле сразятся глава Тюменского района и директора птицефабрик

В эту субботу, 18 августа, в селе Каскара Тюменского района состоится первый тюменский фестиваль яйца "Тюменский яйцефест".
На территории стадиона пройдут кулинарные мастер-классы от известных шеф-поваров тюменских ресторанов и конкурсы на лучшие блюда из яйца от именитых гостей, будут представлены различные направления птицеводства.
На "Яйцефесте" состоится яичный батл, на котором в умении готовить омлет будут состязаться глава Тюменского района Светлана Иванова и руководители трех тюменских птицефабрик.
Начало мероприятия в 12 часов.
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