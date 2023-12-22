Тюменские власти заявили, что в регионе нет проблем с поставками яиц

Ритейлеры сообщили о стабильных поставках яиц в магазины, на полках представлен этот товар разных категорий, причем яйца поставляют несколько производителей, в том числе местные птицефабрики, указано в сообщении информцентра правительства ТО.

"Яйцо в супермаркете есть в достаточном количестве, различной ценовой категории. В основном, от местных товаропроизводителей. Минимальная цена за десяток яиц — 96 рублей", - отметила директор "Ленты" на улице Мельникайте Ольга Котлярова.

Для борьбы с перекупщиками в некоторых крупных сетевых магазинах введены ограничения на продажу яиц по льготной цене (96 рублей). Приобрести по средней цене 100-148 рублей можно неограниченное число упаковок.

Поставки яйца в торговую сеть "Магнит" ведутся ежедневно, подчеркнула директор магазина "Магнит" Наталья Мустафина: "Нехватки яйца у нас нет. Мы получаем яйцо в больших объемах, ограничений в продаже нет", - заверила она.