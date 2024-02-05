В Тюменской области выросло производство яици говядины

В Тюменской области по итогам 2023 года сельхозорганизации произвели 175 тысяч тонн мяса в живом весе (101,1% к 2022 году), в том числе 17,4 тысячи тонн мяса КРС (на 20,9% больше чем в 2022 году), сообщает областной департамент экономики.

В 2023 году в Юргинском районе в реализован инвестпроект по разведению крупного рогатого скота породы Black Angus. Проектом предусмотрена последующая глубокая переработка продукции на базе существующего мясоперерабатывающего комбината.

Производство куриных яиц в сельскохозяйственных организациях региона составило 1 209,5 млн штук (рост в 2,1 раза). Яйценоскость кур-несушек увеличилась на 16,6% до 344 штук, по этому показателю Тюменская область занимает первое место среди регионов Российской Федерации.

Сельскохозяйственными организациями произведено 375,3 тыс. тонн молока (101,6% к январю-декабрю 2022 года). Надой молока на корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) увеличился на 7,0% к январю-декабрю 2022 года и составил 8 304 кг.