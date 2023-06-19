12 млн яиц будут производить на тюменском племенном репродукторе

Летом 2023 года в Исетском районе планируется открытие последних площадок по производству инкубированного яйца. Там строится племенной репродуктор индейки второго порядка, сообщил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, комментируя итоги очередного заседания комитета корреспонденту "Тюменской линии".
"Это позволит обеспечить более 30% всей потребности в данном виде продукта в РФ, - подчеркнул он. - На племенном репродукторе планируется производить и реализовывать до 12 миллионов штук инкубационного яйца в год".
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