Тобольский косторез получил спецприз на международной выставке в Москве

17:30 03 мая 2024
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С 28 апреля по 3 мая в Москве прошла Международная выставка-ярмарка "Сокровища Севера. Мастера и художники России 2024".

Тюменская область представила один из известных брендов нашего региона – тобольскую резную кость. В выставке приняли участие мастера Михаил Турышев и Светлана Паянен. Михаил отмечен специальным призом и дипломом. Его работа "Сихитря" изображает мифический народ из ненецкой мифологии, который живет под землёй.

Поездка Тюменской делегации состоялась благодаря поддержке департамента культуры Тюменской области и ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение".

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