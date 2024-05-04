Тобольский косторез получил спецприз на международной выставке в Москве

С 28 апреля по 3 мая в Москве прошла Международная выставка-ярмарка "Сокровища Севера. Мастера и художники России 2024".
Тюменская область представила один из известных брендов нашего региона – тобольскую резную кость. В выставке приняли участие мастера Михаил Турышев и Светлана Паянен. Михаил отмечен специальным призом и дипломом. Его работа "Сихитря" изображает мифический народ из ненецкой мифологии, который живет под землёй.
Поездка Тюменской делегации состоялась благодаря поддержке департамента культуры Тюменской области и ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение".
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