Часть объездной дороги в Тюмени перекроют в ночь на понедельник

18:00 03 мая 2024
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6 мая с 00:00 до 03:00 будут перекрыты две полосы движения на Обходе города Тюмени в районе надземного пешеходного перехода у ЖК "Колумб" по направлению в сторону улице Ямской. Объезд будет осуществляться по свободной полосе, сообщает Главное управление строительства ТО.

Часть дороги перекроют, чтобы восстановить участок кровли надземного пешеходного перехода, повреждённый штормовым ветром.

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