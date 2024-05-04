Часть объездной дороги в Тюмени перекроют в ночь на понедельник

6 мая с 00:00 до 03:00 будут перекрыты две полосы движения на Обходе города Тюмени в районе надземного пешеходного перехода у ЖК "Колумб" по направлению в сторону улице Ямской. Объезд будет осуществляться по свободной полосе, сообщает Главное управление строительства ТО.

Часть дороги перекроют, чтобы восстановить участок кровли надземного пешеходного перехода, повреждённый штормовым ветром.