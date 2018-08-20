Первый тюменский Яйцефест собрал более двух тысяч зрителей

"Тюменский яйцефест" прошел 18 августа в Каскаре. На стадионе в центре села развернулись большая и малая сцены, торговые ряды, палатки "Ресторанного дворика" и мастеров-умельцев, спортивная и игровые площадки.

Символом фестиваля стала курица в золоченой клетке, которую накормили золотым зерном, чтобы она несла золотые яйца. А уж яиц в этот день было не сосчитать. Ими торговали предприятия и владельцы ЛПХ, не менее двух тысяч яиц пошло на приготовление яичницы, которой угощали всех желающих. На мастер-классах делали яйца из бумаги, ниток, других подручных материалов. Мячом в форме яйца играли регбисты – их состязание вызвало огромный интерес зрителей.

Фирменные блюда из яиц готовили участники кулинарного батла. С одной стороны дамы: глава района Светлана Иванова, директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко и директор по развитию Боровской птицефабрики Наталья Баёва; с другой – мужчины: Андрей Пантелеев, директор Пышминской птицефабрики Сергей Тимофеев и Эдуард Омаров, председатель областного отделения ОПОРА РОССИИ. Приготовленный омлет с различными добавками пробовало импровизированное жюри, составленное из зрителей поединка, но выбрать победителя не смогло – оба блюда были прекрасно приготовлены и сервированы. Зато сам процесс готовки, сопровождавшийся веселыми комментариями и интересными справками от участников, необычайно порадовал гостей фестиваля.

Андрей Пантелеев, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области:

"Тюменский район в проведении таких фестивалей – теперь первый навсегда. Уверен, "Яйцефест" встанет в один ряд с такими тюменскими мероприятиями, как "Абалакское поле", "Небо и земля", "Лето в Тобольском кремле".

На "Яйцефест" приходили семьями и компаниями. Старшее поколение с интересом рассматривало книжные экспозиции об истории птицеводства, разных породах птиц. Детей было невозможно увести от клеток с редкими породами домашней птицы, которые представили участники агрофраншизы Тюменского района. Настоящими звездами фестиваля стали не только шестикилограммовые петухи кохинхина голубого и индийской брамы, но и обычные желтые цыплята, которых разрешали подержать в руках.

В течение фестиваля несколько раз показали детские спектакли "Федорино горе" и "Золотой цыпленок" Центра культуры и досуга "Премьера" из Богандинского. На большой сцене выступали местные артисты, там же проходила викторина с призами от птицефабрик района. Победители получили в подарок свежую и вкусную продукцию предприятий.

По оценке организаторов, на первом фестивале яйца и птицы побывали около 2,5 тысячи человек. Для доставки гостей из Тюмени были организованы бесплатные автобусы.

Несмотря на хмурую погоду, хмурых лиц на "Яйцефесте" не было. Весело, познавательно, интересно, необычно – так охарактеризовали первый гастрономический фестиваль Столичного его гости. Уходили с "Яйцефеста" с подарками, покупками, хорошим настроением и желанием встретиться снова в следующем году. Глава района Светлана Иванова заверила – у фестиваля яйца в Тюменском районе будет постоянная прописка.

Фото - https://vk.com/tumraj