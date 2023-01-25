Птицефабрика "Пышминская" запустила два новых птичника

Модернизация птицефабрики началась в 2017 году, ранее были запущены три птичника, еще два построили ы 2022 году, в одном из них уже размещено 117 тысяч голов несушек. Они заменили 20 устаревших птичников. За счет такой модернизации удалось удешевить производство яйца на четверть.

Всего на сегодня на предприятии пять автоматизированных 8-ярусных птичников, каждый рассчитан на 117 тысяч поголовья, в планах на 2023 год запустить еще один и три - в перспективе ближайших двух лет, рассказала коммерческий директор предприятия Лидия Лысова. К концу 2025 года предприятие рассчитывает выйти на производство 452 млн яиц в год.

Два из пяти птичников построены в 2022 году, с их запуском годовой валовой сбор яйца увеличится на 14 процентов.

На пресс-подходе председатель совета директоров ЗАО "Птицефабрика Пышминская" Василий Шевчик сообщил, что за последние годы старые птичники обветшали, и "объемы производства были сокращены на 40 процентов, второй там модернизации призван восстановить эти объемы и увеличить производство до 450 млн яйца в год, что сделает фабрику наиболее эффективной".

С реализацией яйца проблем нет: около 70% продается в Тюменской области, Югре и Ямале, еще 20% - в Свердловской и по 10% - в Курганской и Челябинской областях.

Губернатор Александр Моор после осмотра предприятия и общения с руководством компании отметил, что для региона крайне важны такие инвестиционные проекты, потому компании на всех этапах оказывается необходимая поддержка и предоставляются субсидии.